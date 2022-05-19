兒子再被拳打肋骨 張韋怡終獲施暴者家長道歉

張韋怡前日（17日）再度在社交平台發文和上載相片，稱兒子再遭同學暴力對待，「Again！今日被拳打肋骨！」同時強調她並非外界所指的「億萬闊太」，兒子讀官立學校。張韋怡向傳媒透露，校方跟她講述事發經過，稱當時Ashton排隊去洗手間，被「黃同學」拍一拍肋骨位，現場有輔導員拉住，只是小朋友掙脫了。不過Ashton稱當時沒有大人在場，對方突然衝過來一拳打向他右邊肋骨位置，兒子當時感到很痛，扶住樓梯回課室期間曾跌倒，到課室後有向老師說出事件。張韋怡得知後已帶兒子到醫院驗傷，並且報警處理。

籲為人師表持正確道德觀

張韋怡昨日接受《明報》電話訪問，表示已跟校方及「黃同學」家長會面，覺得對方很有誠意道歉。校方認為事件嚴重，承諾正視問題，會內部處分及跟進。她說：「對於他們採取的方法及態度，我感到非常滿意，希望事件可以告一段落，已堅決為兒子轉校，正在辦理退學手續。其實小朋友之間的事本來好易解決，如果有大人插手，過程中扭曲事件或欠公平公正處理，會令情况惡化。」她認為為人師表，應該向小朋友灌輸正確道德標準觀念，要用同一把尺看待學生，否則小朋友不會明白對與錯的道理。

記者：林蘊兒