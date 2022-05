【開箱】《奇異女俠玩救宇宙》 楊紫瓊多元宇宙尋找愛

【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》美國票房收近3億美元(約22.7億港元),雖然叫座,口碑卻兩極,同樣以多元宇宙為題材的獨立電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),楊紫瓊主演,票房未算大賣,但影評一面倒讚好,著名影評網站「爛番茄」給予96%好感度,更獲美國SXSW電影節及台灣金馬奇幻影展選為開幕電影,難怪被視為下屆奧斯卡「黑馬」。