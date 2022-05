尊尼狄普聞前妻提「牀上排便」偷笑 安柏赫特證《水行俠2》被刪戲

早前有法律界人士估計,尊尼狄普控告前妻安柏赫特誹謗案的勝算不大,或許他志不在此,更重要是透過官司還原真相,洗脫「打老婆」污名,然後再次立足荷李活。從庭外支持者數目不斷增加的情况可見,這招似乎漸見成效。前日再度開庭,尊尼乘車抵達法院門外,看見大批粉絲吶喊助威,他興奮得不斷揮手甚至鞠躬致謝,回頭乍見傳媒在附近拍攝,他即幽默回應:「他們都是……我的親戚。」進入法院前,尊尼再度轉身向粉絲送飛吻,反映他的心情相當愉快。

聲稱化妝品遮蓋傷痕

安柏赫特的代表律師上月曾在庭上展示證物,宣稱她在2015年婚後常遭尊尼虐打,靠以某品牌遮瑕化妝品掩遮傷痕,事後該品牌聲稱有關產品2017年才推出市場,暗示有人作假證供。安柏前日解釋,代表律師只是以類似產品示範,並強調,「遮瑕膏是必需品,我不能帶着滿面傷痕示人」。

應付訟費未捐贍養費

另外,安柏赫特亦承認未有實踐諾言,把離婚獲得的700萬美元(約5460萬港元)贍養費捐給非牟利團體ACLU和洛杉磯兒童醫院,她解釋是把款項用於打官司。不過,這日安柏又推翻早前自稱2013年開始遭家暴的證供,改說是2012年已被尊尼虐打,前言不對後語,難怪被網民質疑說謊。

安柏赫特在庭上透露,2016年入稟申請離婚後,在尊尼母親Betty Sue Palmer死後一個月再遇前夫,雙方再度爭執,原因是尊尼重提她在牀上大便的鬧劇,安柏澄清絕無此事,而是寵物犬所為。尊尼在庭上聞言,忍不住偷笑。二人為了糞便問題激辯,安柏宣稱遭尊尼以手機擲向面部,導致顴骨紅腫一片,友人在場勸阻並報警,並拍下她的傷勢,這日成為呈堂證據。安柏強調最初拒絕報警,是想保護前夫的聲譽,「我不想離開他,我太愛他了」,但她最終仍選擇離婚,原因是如果不離開尊尼,「我就會死在那裏」。

早前有粉絲聯署要求華納電影公司刪去安柏在新片《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)的戲分,據報至今已有超過400萬人聯署。電影記者蘭杜夫(Grace Randolph)引述消息人士指,她在《水》片的角色,只剩不足10分鐘戲分。安柏作供時稱,荷李活很多有勢力的決策者,都傾向支持尊尼,令她失去工作機會。安柏表示盡力保住《水行俠2》角色,最終戲分還是刪減,首次證實傳聞可信。安柏又稱,過去兩年除了《水行俠2》外,只接拍一部獨立電影《Into the Fire》,片酬僅得6.5萬美元(約50.7萬港元),是《水行俠2》的三十分之一。