尊尼狄普聞前妻提「牀上排便」偷笑 安柏赫特證《水行俠2》被刪戲

早前有法律界人士估計，尊尼狄普控告前妻安柏赫特誹謗案的勝算不大，或許他志不在此，更重要是透過官司還原真相，洗脫「打老婆」污名，然後再次立足荷李活。從庭外支持者數目不斷增加的情况可見，這招似乎漸見成效。前日再度開庭，尊尼乘車抵達法院門外，看見大批粉絲吶喊助威，他興奮得不斷揮手甚至鞠躬致謝，回頭乍見傳媒在附近拍攝，他即幽默回應：「他們都是……我的親戚。」進入法院前，尊尼再度轉身向粉絲送飛吻，反映他的心情相當愉快。

聲稱化妝品遮蓋傷痕

安柏赫特的代表律師上月曾在庭上展示證物，宣稱她在2015年婚後常遭尊尼虐打，靠以某品牌遮瑕化妝品掩遮傷痕，事後該品牌聲稱有關產品2017年才推出市場，暗示有人作假證供。安柏前日解釋，代表律師只是以類似產品示範，並強調，「遮瑕膏是必需品，我不能帶着滿面傷痕示人」。

應付訟費未捐贍養費

另外，安柏赫特亦承認未有實踐諾言，把離婚獲得的700萬美元（約5460萬港元）贍養費捐給非牟利團體ACLU和洛杉磯兒童醫院，她解釋是把款項用於打官司。不過，這日安柏又推翻早前自稱2013年開始遭家暴的證供，改說是2012年已被尊尼虐打，前言不對後語，難怪被網民質疑說謊。

安柏赫特在庭上透露，2016年入稟申請離婚後，在尊尼母親Betty Sue Palmer死後一個月再遇前夫，雙方再度爭執，原因是尊尼重提她在牀上大便的鬧劇，安柏澄清絕無此事，而是寵物犬所為。尊尼在庭上聞言，忍不住偷笑。二人為了糞便問題激辯，安柏宣稱遭尊尼以手機擲向面部，導致顴骨紅腫一片，友人在場勸阻並報警，並拍下她的傷勢，這日成為呈堂證據。安柏強調最初拒絕報警，是想保護前夫的聲譽，「我不想離開他，我太愛他了」，但她最終仍選擇離婚，原因是如果不離開尊尼，「我就會死在那裏」。

早前有粉絲聯署要求華納電影公司刪去安柏在新片《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）的戲分，據報至今已有超過400萬人聯署。電影記者蘭杜夫（Grace Randolph）引述消息人士指，她在《水》片的角色，只剩不足10分鐘戲分。安柏作供時稱，荷李活很多有勢力的決策者，都傾向支持尊尼，令她失去工作機會。安柏表示盡力保住《水行俠2》角色，最終戲分還是刪減，首次證實傳聞可信。安柏又稱，過去兩年除了《水行俠2》外，只接拍一部獨立電影《Into the Fire》，片酬僅得6.5萬美元（約50.7萬港元），是《水行俠2》的三十分之一。