楊千嬅重溫紀錄片 感觸兒子長大成人

讚Sally熱情可愛

談到參與《聲生不息》，千嬅最開心是見到前輩葉蒨文（Sally），因入行後未曾遇過對方，第一次錄影見到她與林子祥（阿Lam）一起合唱，真的非常感動。她讚Sally為人熱情又可愛，還keep得很好，並說：「等錄節目時，她會拉筋，輕而易舉將腳拉到貼緊額頭；而且她跟阿Lam非常恩愛。」

問到會否想和老公丁子高，像Sally、阿Lam般同台合唱？千嬅聞言呆一呆，笑道：「嘩，遲多幾年先諗。不過我見到佢哋咁sweet、咁恩愛，最希望係老咗之後，同老公都可以好似佢哋咁。」最近千嬅加盟華納唱片，透露自覺還是專注做歌手最好，歌曲版權及行政的事情，由專業公司幫她處理，可以減輕很多工作量。

娛樂組

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