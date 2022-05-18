與男友合資搞生意感情昇華 蘇麗珊專注音樂事業未計劃結婚

問可有結婚計劃？蘇麗珊說：「暫時專注事業，剛簽約華納唱片，由演員轉做歌手，正努力練結他、唱歌及創作，免出來走晒音失禮！現為新歌錄音，應兩個月內推出，曲風會有少少輕快、活潑及男仔頭，很代表到我。」可希望與剛加盟華納當「一姐」的楊千嬅合作？她說：「我拍第一部電影《哪一天我們會飛》就是跟她合作，但音樂方面暫專注個人發展，讓大家多點認識我的歌藝。」

林德信想父親推薦上《聲生不息》

林德信特地到場賀老友新店開幕，他表示未有計劃做生意，「媽媽在美國開瑜伽中心已20多年，如果有日媽媽回港，我也有興趣跟她合作搞瑜伽中心」。他表示每周都期待爸爸林子祥在節目《聲生不息》跟誰合作演出，稱曾比特和爸爸合唱《單車》令他感動，希望參與這節目，笑言要爸爸幫手推薦。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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