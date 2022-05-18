方東昇《尋人記II》明日首播 「投訴王」安仔為圓心願主動搵上門

今輯追尋堅持「燒肉不能搭燒骨」的元祖級「投訴王」安仔、1940年代已成為「尋人先鋒」的非典型婆婆、獨力撐起頭家的單親爸爸、寒夜瑟縮街頭吃杯麵的男孩，還有經常出入防止虐待兒童會的媽媽。他們話當年說今天，帶出「投訴背後」、「童年影響人生」、「男人之苦」、「起跑線定勝負」、「生仔要考牌」及「知識改變命運」等主題。打頭陣的「投訴王」安仔更是主動出擊「尋覓」攝製隊；金句連連、道理多多的安仔，今次選擇再會觀眾，為的只是一個簡單心願。

用迂迴方式尋人有原因

一連10集的《尋人記II》，由於被尋找的主角已在第一輯亮相得七七八八，第二輯難度升級。攝製隊繼續發揮小宇宙，不斷「翻叮」已斷線個案，反覆研究有否錯過重要線索，追尋到底。團隊表示第一輯播出後，感謝觀眾提供不少寶貴意見，又點名希望節目代尋一些舊聞主角。但接觸的個案中，部分當事人回覆稱不想重提舊事，相信觀眾會理解。不透過社交平台尋人，因可能披露較多個人私隱，為減低對當事人的影響，團隊盡量選擇以較迂迴的方式尋人。

娛樂組