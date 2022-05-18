李婉華越洋訪問 隔mon心跳加速 「肉檔AK」阿威爆紅 電視監製約見面

今年36歲的阿威已婚，育有一子一女，從事「肉類分割員」6年。他是型哥混合體，有指似AK、羅志祥、張天賦（MC）及吳卓羲等，身高6呎加健碩身材，甚有明星相。雖然這半個月來，他習慣粉絲排隊或店外拍照，還不停接受傳媒訪問，但昨日首次做直播訪問難免緊張，最高峰逾1300人同時看直播兼有不少留言，他受訪時表現怕醜，耳仔都紅埋。他回應李婉華的問題也簡短。有網民笑他是「話題終結者」。

「放假跟太太孩子四處玩」

李婉華的YouTube頻道節目《型男會客室》訪問阿威，她大讚對方是暖男、靚仔，隔住個mon也令她心跳加速。李婉華查家宅般問阿威的成長背景，原來他在女人堆中長大，有6個家姐及1個細妹，因家境問題，14歲停學幫補家計。他目前是兩個小朋友的爸爸，放假會跟太太與孩子四處玩，下廚是他強項，平日也是他煮飯分擔家務。在鮮肉店工作每日12小時，他帶飯返工，休息時間往健身。對於爆紅後，每日很多人排隊買豬肉又要求合照，阿威稱對工作沒影響，自己是專業的。問他會否轉工作環境？他稱視為終身事業，不會改變。會否入行做明星？他說：「乜都會試吓！」

網民：梁朝偉眼神 發哥親和力

阿威表示會盡快建立自己的頻道做YouTuber，拍片教大家煲湯煮餸外，分享行山與健身心得也可以。6月8日是他36歲生日，有粉絲計劃慈善應援，買豬肉給食店，為有需要人士提供免費餐。阿威對此很支持，又說做善事任何時候也可以。網民對阿威讚口不絕，有留言：「梁朝偉眼神、碧咸的身形、發哥親和力。」節目後，李婉華說阿威首次做直播表現算不錯。

監製張志明：知佢靚仔又煮得

香港開電視《疫境中的餐桌》監製張志明也有留意阿威的消息，他接受《明報》電話訪問，稱有人向他推薦跟阿威合作，「咁啱我都有朋友認識阿威，知道佢靚仔又煮得，但聽講較少說話，所以要先見面才知是否有合作機會」。問張志明會否先邀他任節目嘉賓？他稱《餐桌》剛拍完，新節目《煮題Cook》是名廚Jacky（余健志）與Ricky（張錦祥）主持。他說：「現在我的幕後是最強的烹飪節目團隊，未來節目發展有很多可能，有不同合作機會。」

鏡粉讚阿威似明星多過賣豬肉

「荃灣鮮肉威威應援團」專頁每日也有「威威豬」分享「捕獲」阿威的照片，Emily Pi是其中一人，雖然她是「鏡粉」，但不抗拒睇靚仔。她日前專程往荃灣睇阿威，拍攝他剛收工的照片。Emily接受《明報》訪問，笑稱阿威說話細聲，覺得他跟豬肉檔是兩個世界，他似明星去豬肉檔宣傳拍攝，多過賣豬肉。問她是否覺得阿威似AK？她說：「唔似！戴口罩似羅志祥與郭富城。」會否因阿威「轉會」？她笑說：「唔會！我係堅定的鏡粉兼姜糖，不過係靚仔就會睇多幾眼。」

娛樂組