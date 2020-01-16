Olivia Rodrigo奪7獎膺Billboard新人王 美瑾霍絲被未婚夫爆懷孕

現年36歲的荷李活「性感女神」美瑾霍絲，前年5月跟美劇《靚太唔易做》男星拜恩格連（Brian Austin Green）離婚後，火速搭上比她年輕4歲的饒舌男歌手MGK，二人打得火熱，剛於今年1月宣布訂婚。昨日在Billboard頒獎禮上，MGK以表演嘉賓身分獻唱新歌《Twin Flame》前，突然公開喜訊：「這是我為太太創作的歌曲。」唱到中段，MGK繼續發表幸福宣言：「把此歌獻給未出世的孩子。」事後美媒Page Six向二人所屬事務所求證喜訊，但未獲回覆。

早在頒獎禮舉行前，已有記者問MGK可會效法另一歌手Travis Barker上月跟真人騷女星Kourtney Kardashian出席格林美頒獎禮後，在拉斯維加斯即興結婚的舉動？MGK對此不回應。提起美瑾，昨日穿著David Koma設計黑色性感晚裝行紅地氈，跟美國女歌手Doja Cat同獲美媒選為最佳衣著藝人。不過，有網民質疑美瑾是否整容，導致外貌出現明顯變化。

Travis Barker結婚缺席頒獎禮

Travis Barker昨日缺席頒獎禮，跟Kourtney選在加州聖芭芭拉舉行婚禮，正式成為夫婦。不過，有傳她的家人並未到場觀禮，胞妹Kylie Jenner偕女兒Stormi乘坐私人飛機到賭城，寧可陪歌手男友Travis Scott出席頒獎禮；母親Kris Jenner及另一妹妹Kim Kardashian亦不見蹤影。另外，Billboard頒獎禮亦是Travis Scott去年為Astroworld音樂節演出期間發生人踩人慘劇後，首次現身公開場合。

至於Billboard得獎名單由統計唱片及單曲銷量、電台及串流平台播放率等綜合而成，加拿大男歌手Drake得獎數目雖然不及新人王Olivia Rodrigo，但獲頒最佳藝人、男歌手、饒舌歌手、饒舌男歌手及專輯，5項全屬主要大獎，可謂重質不重量。

BTS追平One Direction紀錄

另一方面，賽前獲得6項提名的韓國男團防彈少年團（BTS）亦大豐收，包辦最佳組合、最高銷量歌曲（《Butter》）及最高銷量歌手合共3獎，由於他們已是第三度奪得最佳組合獎，跟前紀錄保持者One Direction看齊。