古天樂宣布《明日戰記》出NFT

【明報專訊】古天樂、劉青雲及劉嘉玲等合演的電影《明日戰記》，總投資額逾4.5億港元，鐵定今年上映。雖然尚未有確實映期，但古天樂昨天在社交平台宣布該片將推出NFT，又稱好想快些披露更多。據相關網站顯示，《明日戰記》為OneCool Collective首個面世的以太坊區塊鏈NFT系列，數量1萬個；今次天下一集團與一間科技公司合作，希望創新驅動影視娛樂業的發展，而web3.0世界可為電影知識產權（電影IP）開拓發展道路，拉近大眾與電影製作人的距離。他們致力以首個NFT系列和《明日戰記》電影IP創立氣象一新的生態系統，探索把影視娛樂IP引進Web3世界的潛力；又表示NFT並非僅是jpeg檔案，而是顛覆影視娛樂業的web3世界基因子彈。