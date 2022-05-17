盧慧敏未輪到攞男友Ian家屬飛 鄭欣宜Fit爆現身 等人送珠寶

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

鄭欣宜稱身上佩戴的珠寶首飾價值不菲，出入均有保安人員保護；提到6月舉行的紅館演唱會，她希望獲品牌贊助甚至饋贈，更賣口乖落力宣傳。

盼家傳之寶代代相傳

欣宜自稱性格「慳家」，不捨得買貴重珠寶，最捨得花費反而是食；家傳之寶有外婆和已故媽咪沈殿霞贈她的耳環和戒指，很有紀念價值，她希望代代相傳。最近盛傳欣宜與花店老闆Derek熱戀中，被問到拍拖事則避談，但暗示正等待有心人送珠寶，「我從未收過別人送首飾，但不會抗拒，正等待任何人送。好似講到我得一個追求者，其實我都怕醜的，也想有人𧨾我開心和收禮物」。

預告父親到紅館支持

欣宜已開始為紅館演唱會備戰，為減肥戒吃澱粉質，自爆剛放縱兩日，吃了已數年沒吃過的雞蛋仔及格仔餅。之後就要狂做運動和練舞，更跳到周身瘀青，但沒叫男友為她塗藥油。她避談男友會否現身演唱會支持，預計有很多愛她的人入場，包括父親鄭少秋。對於優先訂票火速售罄，她表示很開心，希望公開發售時成績一樣理想。

盧慧敏自嘲手腳不協調

盧慧敏是MIRROR成員陳卓賢（Ian）女友，最近身邊不少朋友託她買MIRROR演唱會飛，她只能說盡量。應攞到Ian的家屬飛？她笑說：「家屬飛真的要讓家屬用，我應該在後一排。」她稱早前拍劇有場動作戲，左眼被對手不心撞到瘀傷，現時已痊癒，自嘲手腳不協調，身手欠靈活。

魏浚笙承認執Edan二攤

魏浚笙正拍新劇《百萬同居計劃》，承認是「執二攤」頂替Edan，他說：「因為Edan工作撞期沒時間，就由我頂上，開拍前只有兩星期準備，包括試鏡和試造型，雖然好趕，但有得演出已好感恩。事前有問Edan意見，我擔心他會介意，始終大家是《膠戰》成員，影響到他的感受就不好。日前拍了一場戲，要勞煩幕後工作人員現場扮狗吠，幾可亂真，好搞笑！」

魏浚笙透露跟Edan老友，亦未能幫父親及表姐買到MIRROR演唱會門票。

提到工作不斷收入大增，他表示因不懂投資，收入都放在銀行儲蓄，正努力儲老婆本，距離置業大計仍有一段距離。

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