【開箱】《昨日的美食》 烹飪版「大叔的愛」

兩男角感情現暗湧

電影《昨日的美食》續由日劇版的中江和仁執導及安達奈緒子編劇。西島秀俊與內野聖陽再次扮演律師筧史朗及髮型師矢吹賢二。延續日劇情節，最後一集史朗帶賢二返回老家拜見父母。「見家長」意味兩人的關係獲得家人認同，也代表史朗與賢二正式結合，有「結婚」含意。電影版描述二人「婚後」的故事，兩人關係更進一步，開始思考「家庭」這課題。然而，年紀不輕的同性戀人，要成為真正家人並不容易。

故事講述平日非常節儉的史朗（西島秀俊飾），為了慶祝賢二（內野聖陽飾）生日，提議到京都旅行，賢二興奮不已。旅程中史朗貼心安排一切，賢二沉醉在甜蜜之中，卻又擔心史朗是否患了絕症，或是否想提出分手，才安排這趟旅程。原來史朗母親跟賢二見面後，難以接受，一度臥病在牀。史朗母親表示不想再見到賢二，史朗感非常抱歉，希望借京都之旅向賢二賠罪。賢二得悉後說不介意，其實內心相當在意，感覺就像奶奶不准新抱回夫家。史朗為了賢二，決定從此不再回鄉度新歲，與賢二留在東京的家。這段正好讓人思考「家庭」的意義，史朗不再回父母家過節，選擇跟賢二一起，看出他認定賢二是家人，當無法兩全其美時，「婚後」就該以自己的家庭為重。

電影版加插不少細節，帶出史朗與賢二感情出現暗湧。後者頭髮開始稀疏，於是改變飲食習慣，還偷偷看醫生。不知情的史朗，見賢二行徑古怪，加上碰見賢二與年輕型男田渕剛（松村北斗飾）並肩而行，開始擔心賢二另結新歡。史朗的好友小日向大策（山本耕史飾），因同居戀人井上航（磯村勇斗飾）突然失蹤，向史朗求助。史朗接下官司，經常要加班，無法準時回家煮飯，倍感自責。另一方面，賢二沒聯絡多年的父親突然病逝，回鄉致祭時，母親突提議他接手經營其理髮店。

特備劇電影版推出食譜

電影版節奏與拍攝手法，與劇集相同，不會高潮疊起，只有溫馨細膩，相信粉絲會收貨。日劇版最大賣點是史朗製作的家常便飯，電影版同樣有大量料理場面，包括焦糖蘋果多士、燉牛肉、蜆肉水煮魚湯、番茄麵豉肉丸，以及日本新年必食的黑豆等。據悉電影公司推出了食譜，名為《昨日的美食 史朗的簡單食譜》，當中包含了2020年特備劇及電影版出現過的菜式。

演技出名好的西島秀俊與內野聖陽再次演戀人，經過日劇與特備劇，兩人默契更上一層樓。他們戲中沒有很多身體接觸，舉手投足依然帶出戀人感覺；對白也從不肉麻，如賢二在京都大讚史朗是世上最佳男朋友，已足夠令後者露出甜笑。結局兩名主角在櫻花樹下野餐，花瓣隨風飄下，漂亮如畫，場面也像純愛電影。另外，日劇版片頭賢二用智能手機拍攝史朗下廚過程，又會自拍；賢二在電影版再次掌鏡，拍攝與史朗在京都旅遊的片段，史朗也會拍攝男友的片段或兩人自拍，一如普通情侶的日常生活。

上映日期：5月12日