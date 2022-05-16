Britney Spears自爆流產 上月宣布有喜 稱會繼續擴展家庭

現年40歲的Britney Spears與舞蹈員前夫Kevin Federline育有兩子，分別是現年16歲的Sean Preston及15歲的Jayden James 。不過十多年來受父親Jamie監管的Britney，一直渴望再做媽媽。去年她在洛杉磯法院的聽證會上，曾透過視像會議發表長達20分鐘供辭，怒轟其父自2008年起，操控她的生活和工作，為阻止她結婚生子，更強迫她安裝子宮環，Britney當時說：「我每日都以淚洗面。」

曾被禁懷孕多年

去年11月，Jamie對女兒的監管令解除後，Britney Spears重獲自由，不但與拍拖多年的演員Sam Asghari訂婚。上月更宣布有喜，準備第三度做媽媽。Britney 當時在社交媒體留言，「我懷疑自己是否吃得太多？直至驗孕才知……我真的有BB了」。Sam亦表示一直渴望當爸，又稱這是未來最重要的工作。

Britney與Sam昨日在社交平台聯名發聲明稱，Britney已不幸流產，「我們非常難過地宣布，失去了懷上不久、奇蹟賜予的孩子」。兩人稱會繼續嘗試擴展美麗的家庭，「在這艱難的時刻，懇請大家給我們隱私」。Britney表示這對任何父母都是打擊，或許該晚點才宣布懷孕，但他們當時實在太興奮，想跟大家分享此喜訊。

圈中好友慰問

相隔15年再度懷孕的Britney，公布流產噩耗後，真人騷女星Paris Hilton、編劇瑪蓮金（Marlene King）、《戀愛島》主持羅拉維摩（Laura Whitmore）、《啦啦小野貓》女星姬柏莉尤恩（Gabrielle Union）等紛紛留言慰問。