20周年紅館騷得來不易 拼盡演出 關心妍恨跟大隻仔Tyson Yoshi合作

記者：陳釗

相隔10年再踏紅館，Jade透露今次過程一點都不容易，年初開心取得紅館檔期，豈料之後爆發第五波疫情，中間有3個月時間在擔心演唱會究竟能否開得成，有很多未知數，心理壓力非常大。最後決定舉行，雖然過程驚險，但是非常值得，「我會當今次是最後一次去做，尤其經歷這兩三年，明白很多事情不是肯定和必然，所以會特別珍惜，拼盡所有」。

親寫新歌獻粉絲

受疫情影響，Jade得一個月時間籌備和集中為演唱會練歌跟喼弗，過程最難是與時間競賽，人生未試過那麼刺激，「疫情無得健身，所以2月起堅持每日跑9公里，一路練氣一路記歌詞，跑到現在才瘦下來，但離目標還差幾磅，今次除服裝要很弗外，因為四面台沒得遮擋，希望到時以最佳狀態示人」。

Jade表示今次演唱會不止為自己，還為了支持她20年的歌迷，很想藉着這個騷跟歌迷相聚，與大家一起集體回憶。為答謝歌迷，Jade親自寫新歌《約》，「這首歌是想着歌迷寫，寫的時候腦裏一直湧現這20年與歌迷的相處，很溫暖，是我們之間的一個約定」。

入行得多過失

沒想過一唱便唱了20年歌的Jade，感覺時間過得很快，雖然一路經歷不少高低起跌，但對她來說是得多於失，「我得到一班歌迷、音樂、家庭和很多經驗，能三度踏紅館，真的不易，還得償所願開四面台，覺得人生已經無憾了。人愈大，追求的愈簡單，要的愈少，但反而開心和輕鬆過以前」。

至於失，Jade稱是時間，特別是陪伴家人的時間，以前顧着在事業上衝，很少機會陪母親，現在腳步放慢了，可以好好享受三代同堂的時光。

教女鬥智鬥力

身為前輩歌手，Jade有留意一班後起之秀，當中最欣賞是Tyson Yoshi，「很喜歡他的音樂，而且個性率直又大隻，但我未見過真人，希望有機會合作」。卸下歌手身分，Jade是全職家庭主婦，直認當母親比當歌手需要更多耐性，以及做到無微不至。

平時教導女兒楊榮心，會剛柔並重，需要時會擺出母親威嚴，但不會罵，Jade說：「教小朋友太嚴或太鬆都不行，要懂得運用語言技巧，你愈想控制她，反而沒有用，只會令父母瘋癲，所以要找方法令孩子降服，非逼他們降服。有時我會扮小朋友聲，跟女兒拉近距離，她信任你，自然會和盤托出，所以對着小朋友真的要鬥智鬥力。」

Jade笑稱女兒最喜歡聽《關家姐》，不排除囡囡會在演唱會上台唱歌，「要視乎她的意願，雖然我們曾一齊做過網上直播，但現場對着那麼多人，怕她會怯場」。問女兒將來如果想學母親入行，做歌手會否支持？Jade說：「看她喜歡，但我會跟她說這行很難，而且一定要先讀好書，因為興趣和職業是不同的。」

跟老公相處如耍太極

談到跟老公的相處之道，Jade表示維繫夫妻關係像耍太極一樣，你出我閃，最重要是包容和忍耐，「我們結婚10多年，已摸清對方性格，習慣有事『即日清』，不會有隔夜仇，不想浪費時間生對方氣。夫妻互補不足很重要，因他是你的丈夫，同時也是你的伙伴，人生路就是要這樣互相扶持」。

Jade感謝老公在今次演唱會給予很大的精神支持，並擔任最辛苦的「分飛」主管，笑稱由接朋友落單、派飛到揀位一點都不易，為她減輕不少煩惱。

髮型：Adrian Au @ Salon Chemistry

化妝：Cyrus Lee

形象指導：HY @V Chapter