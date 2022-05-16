《聲夢2》多才女 森美趁機揀新抱

森美表示學員跟他的18歲兒子和14歲女兒年紀相近，做主持外，還抱着揀新抱心態，「趙小婷是醫科學生，趙紫諾是鋼琴演奏級，黃洛妍是小提琴演奏家」。會否介紹兒子給學員認識？森美搞笑說已有策略，等總決賽帶兒子到場欣賞，到時若學員落敗，便安慰說梁家歡迎她，但對方可能會覺得是雙失。

森美稱揀女婿要求好高，才華要跟他差不多，暫時未見到男學員好過自己，「男學員等10年後，紅了先講」。森美今次會充當輔導員角色，視學員如子女般關心和照顧，又爆首集錄影，有不少女學員擔心表現不好爆喊，他都被感動哭了。

趙紫諾黃洛妍多謝森美賞識

13歲趙紫諾與24歲黃洛妍對獲森美點名為新抱人選，二人笑稱覺得好有趣，因完全沒想這回事，多謝對方讚美。

黃洛妍自覺比較怕醜，現在忙工作沒時間拍拖，沒有男朋友。趙紫諾表示年紀尚小，未談過戀愛，最近為參賽緊張又興奮，努力學廣東話及揣摩不同方法表演。

年紀最大29歲的金永衡自認有點才華，叫森美大哥考慮他做女婿人選。金永衡說：「我本身有做貿易和駐場歌手，見上屆《聲夢》辦得好，所以來比賽，我可以幫森美大哥的女兒補習音樂。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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