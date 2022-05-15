【開箱】《聽她吶喊》 妮歌潔曼的奇異「女」程

短篇故事改編成單元劇

愛爾蘭女作家西西莉雅艾亨（Cecelia Adhern）的短篇故事，拍成《聽她吶喊》8集單元。艾亨擅寫言情小說，當中《P.S. I Love You》及《Love Rosie》分別拍成電影《留給最愛的情書》和《親愛的 原來是你》，前者由金像影后希拉莉絲韻（Hilary Swank）伙拍《戰狼300》謝拉畢拿（Gerard Butler）主演，2007年上映時成績不俗，全球收超過1.56億美元（約12億港元）。《聽她吶喊》卻非通俗愛情劇，反而透過8個單元闡述女性當今定位及所面對的難題。

《聽她吶喊》由Netflix劇集《華麗女子摔角聯盟》麗絲法希夫（Liz Flahive）及卡莉曼殊（Carly Mensch）聯合製作，每集約30分鐘，短小精悍，而且有不同主題；譬如《走佬愛情鳥》伊莎雷爾（Issa Rae）主演的第1集〈消失的女人〉，側寫歧視問題，講述非裔作家Wanda的自傳小說成為暢銷書，更獲荷李活片商買下版權搬上大銀幕，Wanda應邀到洛杉磯洽談。本來是事業一大突破，可從機場出發就被歧視問題籠罩，包括白人讀者細閱其著作，但完全沒把她認出來；抵達後迎接她的非裔職員Blake，稱放棄了原名，以免跟白人相處時，對方不懂讀他的烏干達名字，無意間暴露了當地的歧視問題。翌日見電影監製期間，類似情况更嚴重，包括連拍張訪客照片也不能校準膚色；見到監製時更發現根本不是拍成電影，而是演變為虛擬實境作品，聲稱讓觀衆第一身感受何謂非裔美國人，Wanda聽罷大為震驚，並開始發現身邊人似完全看不到她的存在，恍如透明人。

妮歌潔曼（Nicole Kidman）擔正的第2集〈吃照片的女人〉，同樣帶有荒謬的情節，講述妮歌的母親患有腦退化症，要接對方來家裏居住。當回到娘家，翻看小時候的照片，給她帶來無限回憶。當她跟母親為瑣事爭執，妮歌把照片吞下，神奇地重返拍照當下的美好時光。回家途中下榻汽車旅館，晚上她更像上癮般吞下很多照片，翌日醒來迷迷糊糊，發現媽媽不在睡牀而大驚，以為她走失，怎料對方緩緩從浴室步出。扮演媽媽的是《印度之路》女星茱迪戴維斯（Judy Davis），近年較少新作，但與妮歌演繹的母女情，篇幅不多但拍得精簡而不失神韻，有愛有恨和諒解。妮歌演的中年婦既擔心媽媽有一天會完全忘記所有，又不捨大仔即將離家升學，苦澀味濃；結尾當母親來到家，跟小兒子婆孫倆相處融洽，大仔又給妮歌安慰的擁抱，以不言而喻的母女情作結，調子變得溫馨。

第3集〈被擺放在架上的女人〉情節奇特，《華麗女子摔角聯盟》碧蒂芝平（Betty Gilpin）飾演模特兒Amelia，自幼被母親灌輸寧要美麗外表也不要聰明頭腦，她嫁給富商Henry（金大賢飾），後者聲稱時刻都想看到她，於是在客廳改裝了一個大型架子，要求Amelia整天坐在上面，就如坐在神壇。最初她得到丈夫的無限關注，但年月過去，即使每天換上華衣美服、完美妝容，Henry已不屑一顧，再次忙於自己的生意。Amelia有一天終於忍受不了，從「神壇」躍下。終於「腳踏實地」，她最初連站也站不穩，到換了平底鞋，衝出大宅，到街上感受到自由的滋味，並翩然起舞。直到大雨滂沱，走進商店整理糊掉的妝容，獲化妝小姐讚嘆其技術。結局有點哀傷，Amelia把大宅的「神壇」拆掉，最尾一幕她成立了化妝品公司，還大排長龍，但在店內，她還是被擺放在架子上當「花瓶」。Amelia不願再當丈夫的「裝飾品」，是一種覺醒，不過創業後原來也離不開花瓶角色。這安排有點反諷味道，女人在家庭的角色延伸至社會，原來依舊在框框裏打轉，離不開「架子」。

轉載人鴨戀單元收投訴

〈在身上發現咬痕的女人〉講述在職媽媽的夢魘，〈被鴨子餵食的女人〉則是都市童話，講述準備考醫學院的Elisa在公園與正懷孕的家姐視像通話，對方很關心Elisa的感情生活，後者自稱生活富足，不用靠拍拖來肯定自己，還笑言面前有幾隻很性感的鴨子。怎料掛線後面前的鴨子能說話，還自我介紹名叫Larry，兩者言談甚歡，翌日Elisa更帶了Larry回家。相處下來，Larry漸漸露出「厭女」真面目。編導刻意利用鴨子取代男人演出，增加了戲劇效果及諷刺味道。不過暗示人鴨性愛的戲分，英國真人騷《Gogglebox》引用了這一幕，結果英國通訊管理局接獲逾200宗投訴，都算始料未及。