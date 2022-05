美上映逾月 仍佔票房亞軍 成龍拒演《奇異女俠》 楊紫瓊稱走寶

【明報專訊】繼Marvel超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》後,楊紫瓊再演荷李活片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),更贏盡口碑,美國著名影評網站「爛番茄」給予96%好感度。楊紫瓊接受英國《衛報》訪問時,自爆導演原本邀請成龍當主角,但他拒絕演出,「你走寶了,兄弟!」楊紫瓊對成龍說。