勁多彩蛋 AK新歌MV變動漫主角圓夢

AK鍾情動漫，特別喜歡《龍珠》與《數碼暴龍》，邀請了本地動漫師崔氏兄弟及Tommy Ng攜手炮製《信之卷》MV，講述男主角經歷低潮，集合眾人力量戰勝心魔的故事。AK自言從小到大都好鍾意動畫、動漫，被當中美好世界及主角吸引，會幻想自己是動漫男主角。《信之卷》歌詞講大家可以找回童年時的初心，似動漫中的男主角般勇往直前。配合歌曲，做動漫MV，公司又容許，所以AK「自肥」將鍾意的動漫元素放落去。AK自小渴望成為動漫男主角，動漫師應要求把男主角畫得很像他，角色身邊亦有很多AK平時生活會出現的物件，有大量「彩蛋」。透過今次MV製作，AK亦見識到香港動漫師的功架，認為香港有許多藝術工作者非常優秀。

為貫徹整體概念，AK拍攝單曲封面展現樂天一面，「想似小朋友傻笑望天空發白日夢，好多時動漫給我最大感覺是這樣」。

娛樂組

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