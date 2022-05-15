吳婉芳二子健身中心開畫展 胡智同鍾情藝術 未想過闖娛圈

胡智同畢業於英國牛津大學，沒考慮如爺爺胡寶星般在法律界發展，亦沒隨父親胡家驊從商，而是走自己想走的路，曾在健美比賽奪組別冠軍，決定當私人健身教練及積極發展藝術事業。

父親5年前離世 曾放下畫筆

胡智同說：「小時曾想過當建築師，慢慢發現自己只喜歡建築當中的藝術部分，便決定攻讀藝術。父母從沒影響我的決定，最緊要我真的用心去做，他們就一定支持，所以要多謝父母。」他坦言於父親2017年離世後，有一段時間放下畫筆，直至收拾好心情才繼續畫畫，他說：「始終都要繼續向前行。」

被封為「鑽石筍盤」的胡智同，絕對有條件如當年媽媽吳婉芳般在幕前爭一席位，他說：「沒有想過，亦沒有人講過我可以，我仍未完成我想做的，還是專注做好現階段想做的事，好好傳達自己的概念。」

「健身畫畫同能紓緩壓力」

胡智同所指想做的事，就是能在工作上實踐喜歡助人的個性，所以今次個人畫展的場地，亦是他與友人合資開設的概念健身中心，他說：「希望大家來到不止健身，還可以欣賞藝術，或者吃吃東西，坐下來傾吓偈，放鬆一下。場內會擺放我的畫作，望大家看到這些畫，能像我一樣有所反思，從而令自己更進步，也不排除將來會教授畫畫。」

健身和畫畫看似風馬牛不相及，怎樣從中取得平衡？胡智同說：「我覺得是同一件事，健身和畫畫同樣能紓緩壓力，兩者亦可從溝通幫助到別人。」

抽象表達風格 畫作如日記

胡智同表示這個畫展已籌備了6年，共有30多幅作品，以肖像畫為主題，當中包括8個人物，他說：「有媽媽、爺爺、契媽何超瓊 、契爺許晉亨、長輩董建華、何厚鏵、九姑公李國能等，都是我親自為他們拍照，再以照片的神態落筆，當時沒畫得那麼抽象，後來覺得若畫到似張相，不如直接展出照相。如要在畫作中展現自己的風格，我覺得抽象一點才能表達。」他稱8個人物中以媽媽最易畫，能在畫作中帶出媽媽慈祥一面，「妹妹胡智晴有當過我的畫作對象，但未為女友畫過，畫得最多其實是自己；不是覺得自己靚仔，而是比較方便易畫。以前都有畫爸爸，但現在他不在，就畫不到了，因我通常都是畫現存的，對我而言，畫作就如日記一樣」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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