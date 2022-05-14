【開箱】《殺人者的購物目錄》 李光洙查案變疑犯

天才兒童一事無成

《殺人者的購物目錄》是一齣黑色幽默的懸疑推理作品，也是李光洙繼《新紮散仔》後，相隔4年再次拍劇。故事由李光洙飾演安大成的童年說起，仍是小學生的他某日在母親鄭明淑（陳熙瓊飾）經營的雜貨店內，發現客人使用五千韓圜的偽鈔，大成為免犯人逃脫，竟把商店鐵閘拉下，同時困住母親和犯人，然後跑去報警。最終大成母子協助警方拘捕罪犯而獲得表揚，更帶旺雜貨店生意。被捕犯人則揚言，將來定會回來算帳，自此大成下定決心，守護母親和雜貨店。

大成憑藉驚人的記憶力與推理頭腦，獲附近居民視為天才兒童。數年後，雜貨店擴充營業，成為中小型超級巿場，當年使用偽鈔的犯人獲釋後，重返超巿報仇，以刀要脅安母，大成以罐頭擲向對方，令他頭破血流，混亂中犯人逃脫。事件令大成活在恐懼中，導致多次投考公務員失敗，30歲仍然一事無成。

另類推理手法破案

大成的青梅竹馬女友都雅熙（雪炫飾）是個熱血刑警，其父不滿大成散漫，因此反對二人拍拖。大成在愛情與事業皆失意之際，決定放棄重考公務員，留在母親經營超巿當收銀員。

某日區內發生命案，大成在公園發現女屍，死者是幼稚園教師，也是超巿熟客。大成向警方指出，兇手可能是經常深夜外出、揮舞着雙節棍的老伯，警方卻懷疑大成是兇手，因他作供時，竟能念出受害人所有資料，包括地址、電話、職業及喜好等。其後區內再發生多宗命案，每次都與超巿有關，令到警方更加懷疑大成。為了洗脫嫌疑，挽救超巿聲譽，大成決定跟女友及母親一同暗中調查，誓要揪出真正兇手。

此劇最大賣點是大成如何破解連環命案的真相，他的推理方式與別不同，並非調查犯案現場的DNA、指紋或疑犯動機，而是透過案發現場留下的超巿物品，例如第二名死者遇害前，經常收到大成的超巿膠袋所載貨物如絲襪、衛生巾及朱古力餅等，大成一眼看出送貨人不是超巿員工，因為貨品總值太低，未達送貨要求，於是拿着超巿貨單，翻查顧客資料，企圖找出兇手。

「女神」化身癡情女警

《殺人者的購物目錄》全劇只有8集，至今播出逾半，疑犯數目不少，包括玩雙節棍的老伯、超巿海鮮部員工「海鮮」（朴智彬飾）、肉類部門員工「精肉」（李教燁飾），以及小學生小律（安世彬飾）父親等，後者嫌疑最大，第四集提到小律是其中一宗命案的目擊者，但她似乎有口難言，加上身上出現神秘傷痕，疑遭家暴，其母亦可能成為受害者，且看兇手是誰。

光洙與雪炫首次合作，扮演情侶頗有新鮮感。前者飾演富正義感的超巿收銀員，但因多管閒事，結果變成疑犯。他在調查過程中，不時出現搞笑表情，擺明為滿足粉絲需要；後者則放下「女神」光環，不僅主動追求光洙，更終日貼身侍候，狀甚癡情令人耳目一新。