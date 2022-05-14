伊雲麥葵格戴婚戒宣傳《歐比王》 與「黑武士」希頓基斯登遜同為《星戰前傳》劣評平反

《歐比王肯諾比》原定本月25日上架，當天正是《星球大戰》開畫45周年紀念日，可謂別具意義，其後Disney+宣布延遲兩日上架，但未有解釋原因。為了宣傳新劇，台前幕後齊赴倫敦，出席大型記者會，劇中飾演絕地大師「歐比王」的伊雲麥葵格笑言，自2005年參加《星球大戰前傳：黑帝君臨》首映禮後，相隔17年再跟「黑武士」希頓基斯登遜一起出席宣傳活動，「師徒」重逢心情興奮。

伊雲上月娶瑪莉溫斯達

事實上，這亦是伊雲上月跟《絕命凱特》女星瑪莉溫斯達（Mary Elizabeth Winstead）在洛杉磯愛巢註冊結婚後，首次戴上婚戒出席公開場合。新劇以《星戰前傳》電影三部曲結局後10年為背景，講述伊雲飾演絕地大師歐比王面對人生最大挫折，他的好友兼徒弟Anakin Skywalker（希頓基斯登遜飾）沉迷黑暗力量，最終變成邪惡黑武士。

除了伊雲和希頓外，《馬克白》莫西絲恩格林、《追擊拉登行動》祖艾加頓（Joel Edgerton）、《永恆族》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）及《狂野時速》姜成鎬等亦會加盟新劇，令到陣容更加鼎盛。

重看三部曲讚非同凡響

在記者會上，有傳媒重提《星戰前傳》三部曲口碑欠佳一事，伊雲落力為舊作平反：「我猜《黑帝君臨》上映時，你（記者）仍是個小孩吧？這是為你們而拍的電影。當時的影評並不算好，如今卻有很多人讚賞。我們花上很多心機和精神拍攝《星戰前傳》，導演佐治魯卡斯（George Lucas）利用最新技術，把電影推向全新領域，我們則在綠幕前努力演戲，結果不獲觀眾接受，這令我們很難受。」

伊雲又表示，為了演出新劇而翻看《星戰前傳》，笑言：「再看仍覺得它們很酷，我很喜歡，尤其是第三集《黑帝君臨》真是一部相當出色的電影。」身旁的希頓深表認同：「對啊！這是非同凡響的作品，動作場面不斷。」《歐比王肯諾比》全季共分6集，本月27日首播頭兩集，然後每周三更新，直至6月22日結局為止。