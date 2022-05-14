4年前斷腳開騷耿耿於懷 鄭欣宜Fit爆再戰紅館「要跳到甩肺」

記者：林祖傑

鄭欣宜回想4年前首次開紅館演唱會，開騷前不慎跌斷腳，未能發揮預期水準，一直令她耿耿於懷，誓言今次要達至最佳狀態，她說：「很期待這個演唱會，上次未能準備得更好，又無得穿高跟鞋，今次要跳到甩肺，雖然怕再於台上甩鞋，不過就算甩鞋，都幾啱我形象吖！」

鍾意浮誇 舞衣好多布

對欣宜另一大挑戰是首次開四面台，她說：「覺得好難，因為我零方向感，駕車會愈兜愈遠。」問身形弗了不少，可會挑戰性感造型？她笑說：「我鍾意浮誇，應不會少布，反而會好多好多布。」她透露過去4年逼自己看很多騷，從中偷到少少師，希望能融入演唱會，亦相信今次開騷，必定比上次有更成熟的表現，望演出成功。待疫情緩和，可以到加拿大舉行巡迴演唱會，讓當地年紀較大的親友欣賞她的演出。

分享秘密 回饋粉絲支持

鄭欣宜拒絕透露男友會否入場支持，稱拍拖一向較怕羞，但愛情在生命中佔重要位置，她說：「頒獎禮成績理想，其實我不覺自己特別努力，因為這幾年全行的歌手都很努力，爭取演出機會。是觀眾和聽眾叻，我入行10多年來，不斷給予機會、聽我的歌，唯一可以做到就是回饋他們，有什麼好得過聽八卦新聞，即是我平時避談的私事，今年所有新歌都會跟我的私生活有關，鄭欣宜的生命裏面是無秘密的，我不會刻意隱瞞大家，不過如果可以，我想在某些題目上爭取私隱。如果想聽的話，就聽我的歌和看我的演唱會吧！」

優先訂票火速售罄 「勁感動」

3場演唱會信用卡優先訂票昨日早上10時開賣，3小時火速售罄，她在社交網上載片段多謝歌迷支持，片中她眼泛淚光及做出心心手勢。她說：「勁開心、勁感動，期待18號公開發售，多謝大家支持！欣宜小妹會加倍努力為演唱會準備做得更好！讓到時我哋之間可以留低最好的回憶！」

場地：海洋公園萬豪酒店

化妝：San Chan

髮型：Milk Chan@Xenter

形象設計：Derek Ho

服裝: Loewe，Joyce HK，Jimmy Choo