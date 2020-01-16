MIRROR演唱會門票供逾5.8萬會員抽籤認購 鏡粉鬧爆2500名額太少 要求加碼

娛樂組

MIRROR演唱會主辦單位尚未公布門票公開發售日期，之前指定信用卡及銀行客戶優先訂票火速售罄。有「黃牛黨」將聲稱是第一行的1280元貴價飛炒至近44萬元一張，亦有不法分子涉賣假票被捕。

李澤楷視乎需求考慮加場

電訊盈科昨日舉行股東周年大會，有股東於會上查詢會否能更容易購入MIRROR演唱會門票？李澤楷表示MIRROR演唱會門票在兩分鐘內售罄，公司目前會視乎需求及股東利益，從而考慮未來會否增加演唱會次數及門票供應。他表示了解到今次售票情况相當迅速，公司會適當作出調整，讓更多客戶可觀看到演唱會。

會員抽中機率約4%

MIRROR官方歌迷會成立後，鏡粉需在網上登記個人資料及付年費440元，就可以成為「MIRO」，而「MIRO」福利有訂購MIRROR演唱會門票的機會。MIRROR官方社交網昨日發文稱︰「MIRROR將於7月首次於紅館舉行演唱會，為咗令MIRO更容易入場支持MIRROR，歌迷會已經預留限量門票並將舉行抽籤認購活動。每名MIRO都可以參與，中籤者將可於指定日子購買演唱會門票兩張，到時一齊為MIRROR尖叫。」名額只有2500名，至昨午MIRROR官方歌迷會人數已逾5.8萬人，抽中認購門票機率只有約4%。大批鏡粉留言不滿只有2500個名額，有問是否跟鏡粉開玩笑，現在會員有5萬多，應該每場2500個名額，有25,000個名額才對。

轉發小姜糖視頻 姜濤︰我要生女兒

MIRROR成員除要拍劇集及準備演唱會外，又繼續拍廣告吸金。姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）再為快餐店App拍攝宣傳片，化身大熱巨星、跳舞達人及鋼琴王子。快餐店印製三子的9款限量「世一貼紙」，相信又會掀起換領熱潮。姜濤早前拍劇集《季前賽》被隊友邱士縉（Stanley）爆經常撩其劇中女兒玩，稱姜濤想生女有父愛。姜濤去年曾表示收兩歲小姜糖（粉絲暱稱）做女兒，他有追蹤該名小姜糖的社交網，前日轉發對方在餐廳吃生果的視頻，小姜糖聽到播放姜濤的歌曲時，驚喜對媽媽說︰「姜濤哥呀。」姜濤看片段後留言︰「我要生女兒。」

Anson Lo最怕流言蜚語不實報道

Anson Lo前晚在YouTube頻道上載影片「帶你去工作」，他透露早前曾有抗疫疲勞，因太小心謹慎，任何東西都要消毒，最近已沒過分緊張。粉絲問他出道3年多，最辛苦是什麼？他說是面對一些流言蜚語、誇張傳言及不實報道，擔心影響大家，誤會他的人品、品行、道德同操守。他不會解釋，希望用作品令人對他刮目相看。