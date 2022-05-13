【開箱】《Again My Life》 李準基打出正義人生

地獄使者給予重生

《Again My Life》講述熱血檢察官金熙宇（李準基飾），立志把貪污腐敗的政界巨頭趙泰燮（李璟榮飾）繩之於法。可是金熙宇高估自己能力，空有一腔熱血，但因樹敵太多，即使手執趙泰燮罪證，亦無法將他定罪，反遭趙泰燮買兇暗殺。死於非命的金熙宇遇見「地獄使者」韓智賢（車珠英飾），承諾若能重生，不再鹵莽行事，並把趙泰燮徹底剷除，結果如願重生，金熙宇重返高中畢業後，在便利店打工的日子。

金熙宇原本學業成績欠佳，個性孤僻反叛，直至父母意外身亡，才努力考入韓國大學法律系，並通過司法考試成為檢察官。金熙宇明白地獄使者讓他返回高中畢業的日子，是希望他打好基礎，於是發憤讀書，逐步改變歷史，不僅拯救父母性命，個性也變得善良，樂於幫助別人。這段故事的含意，指出人生只能活一次，觀眾不妨反思，有否浪費人生。

組織「軍隊」對付強敵

《Again My Life》故事有趣之處，在於金熙宇如何改變歷史，累積人際關係，建立自己「團隊」，最終打敗趙泰燮。金熙宇花近10年時間報仇，透過精密計劃，逐步瓦解敵方陣營，突顯他深謀遠慮的個性。大學時代的金熙宇，結識天下集團會長金建榮（金國煥飾）的女兒金熙雅（金智恩飾），二人互有好感，由於該集團與趙泰燮關係不淺，金熙雅便成了金熙宇打敗趙泰燮其中一顆「棋子」。

另一方面，金熙宇亦在大學結識志同道合的法律系學生李民秀（鄭尚勳飾）與金圭麗（洪妃羅飾），二人後來成為檢察官，助他一臂之力。金熙宇更利用前生記憶，幫助曾被趙泰燮傷害的人，如應用程式設計員文成煥（金道慶飾）、房地產專家吳容洙（李順載飾）、律師姜敏錫（李在祐飾）、記者金韓美（金栽經飾）及流氓李延碩（崔珉飾）等，這些人都成了金熙宇的「軍隊」，各展所長助他打敗趙泰燮。例如金熙宇想籌集資金，於是向吳容洙學習競投銀主盤，待日後地區重建，高價轉售圖利。

動作場面拳拳到肉

李璟榮曾演《黑色太陽》、《夫妻的世界》及《富豪辯護人》等，新劇扮演機智、冷酷、果斷、受巿民歡迎的國會議員趙泰燮，就連韓國總統亦是其傀儡，為了對付「大鱷」，金熙宇除了招兵買馬，建立自己勢力外，更親自當臥底，加入趙泰燮為首的「秘密俱樂部」蒐集罪證。這個俱樂部會員，全是影響力龐大的政商界人士，趙泰燮稱他們為國家棟樑，團結一起建設國家，事實卻是同流合污，他更自稱「君王」，突顯政治人物貪權腐敗一面。

《Again My Life》另一賣點是拳拳到肉的動作戲，李準基幾乎每集都會大打一場，如首集在碼頭對付十多名流氓，動作流暢利落，鏡頭前英姿颯颯。李準基表示新劇開鏡前反覆練習，保持最佳狀態。此外，劇集省略男主角的親情及愛情戲，聚焦復仇情節，使劇集節奏更爽快。