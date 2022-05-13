新節目劣評如潮 拍檔被圍攻 七仙羽力撐火火演技荷李活級

七師傅昨午在社交網發文力撐拍檔火火及節目，開首無奈寫道：「哎，又要出來解話，心真的好累！」並稱每次節目被罵，特別是罵火火，她都要挺身出來幫忙解圍，對方有兩個孩子要養，請大家放過他。七師傅說：「他是出名的導演及演藝學院畢業的，演技荷李活級別，大家不斷的罵他，難道整個節目就是他的錯嗎？」

火火睇完留言垂頭喪氣

七師傅透露日前與火火吃飯，火火看到網民評論後面色馬上變黑，一直低頭看手機沒有說話，其他人表情也很沉重，晚飯後垂頭喪氣離開。至於她是剛强韌性的老虎，對什麼都化了，無所謂，並說：「說實話，我也不知道拍咗乜？」七師傅稱當初電視台找她時，她不明白什麼是膠的含義，之後從早拍到晚，考反應及腦力，又要與疫情搏鬥，累得快虛脫。

七師傅透露拍攝時曾問火火：「到底拍咗啲乜？」火火反問她同樣的問題。後來繼續拍下去，終於明白，全部都是笑中有淚丶笑藏玄機的時事話題，好有深義，只要靜下心看，一定會懂。七師傅讚製作人員都是高手，可能表達手法太新，不從主流，令大家好難消化，她稱其家人是外國人都讚好睇，請大家繼續看，並說：「找出內裏玄機，尋到寶，你就贏！」

娛樂組