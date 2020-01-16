準備COLLAR年底演唱會 暫不單飛發展 許軼怕醜拒性感 Marf底線三點不露

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

昨日活動吸引大批粉絲到場支持，Marf與Day稱服裝好貼身，加上怕走光，行動很不便。Day透露活動前只吃了一隻香蕉充飢，Marf更不敢食早餐。COLLAR原定3月舉行的演唱會延至年底，屆時會否有性感演出？Mar笑說：「為了演唱會乜都得，表演乜都得，學Winka（陳泳伽）名言，底線是三點不露。」Day稱接受不到太暴露，「今（昨）日的性感衣著，已很怕醜，性感交給其他隊友。我覺得So Ching（蘇芷晴）有運動和跳舞，練得身材好正」。Marf最欣賞沈貞巧（Gao）的肌肉身形。

捲抄歌風波 虛心汲取意見

Marf跟Day頻頻拍檔工作，透露歡迎跟任何人合作，碰巧最近二人的工作隨粉絲和廣告商的喜好而定，暫未想到出個人單曲。Marf說：「COLLAR演唱會延至年尾，我們暫時想一起鑽研風格，撞出火花，會以團隊為先。」

對於3首團歌都牽涉抄襲風波，Marf與Day有留意相關報道，「揀歌時我們有份聽、創作和畀意見，負責基礎嘢，其他交畀公司安排，COLLAR好信任團隊，尊重幫我們做歌的創作人，外界好與壞的反應都會聽取，篩選吸收和改善，視為一個學習過程，盡力做好」。

師兄MIRROR成立歌迷會，Marf和Day聽說他們準備好耐，希望COLLAR將來都擁有歌迷會。Day有份競逐「全球百大美女」，獲悉入圍後覺得好搞笑，「好多人都入圍，估不到我可以跟南柱赫同日入榜，覺得好神奇」。

Jay被粉絲勸個唱勿騷肌

同場的Jay早前公布7月假九展舉行3場演唱會，反應熱烈，昨日宣布加開一場，合共4場。他說：「非常感恩，加場真的不簡單，希望大家來支持，也多謝公司對我的信任，畀信心我。」

正努力操體能的Jay，希望四面台演出展現最佳狀態，並笑說：「我的粉絲好可愛，叫我不用騷肌，怕我凍親影響工作。他們說到時會帶羽絨幫我披在身上，至於會不會騷肌要睇狀態。除準備演唱會，還接了其他工作，以及寫歌還債。」Jay直認搏命掙錢儲老婆本，原定兩年前回加拿大結婚，受疫情影響延期，「希望儲多點錢，兩年內可以實踐結婚計劃」。

MC未能兌現減肥承諾

MC好開心本地疫情緩和，最近多接工作掙錢，又可與人接觸。他說：「之前留家抗疫，困了很耐，好期待可以開騷唱歌，跟觀眾現場互動，其實公司幫我籌備緊，今年內舉行，最近忙於做音樂，會密密出歌。」

MC之前曾承諾學跳舞和減肥，自爆開了空頭支票，有待兌現，並笑說：「開始減肥兩日，但好困難，想戒甜品和澱粉，反而愈想食，然後就破戒，今（昨）日著褲時，褲頭有點緊，覺得不能再這樣下去，真的要減。」他稱每周會上一課跳舞堂，自知不夠進取，會慢慢增加學舞頻率。

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