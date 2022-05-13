走出被背叛傷痛 挫折中成長 江嘉敏無懼再闖情關

經歷多次被背叛的江嘉敏不覺情路崎嶇，認為每段經歷都會令她成長，未因此嚇怕談戀愛，但緣分可遇不可求。她說：「緣分到，自然會到！交朋友要夾、有心動感覺及合眼緣，女仔到了18歲就想結婚，以前我都這樣想。現在工作為主，望演藝事業不斷進步。」

肩負家庭責任照顧父母

友情方面亦起波瀾，傳與馮盈盈反目，是否不再輕易與人交心？江嘉敏表示舊事已經過去，要學習成長，現在做人處事都會停一停、想一想，若有心事，會找媽咪和妹妹傾訴，「我發現人生最大課題是學習照顧自己，之前為拍劇學駕駛電單車，連人帶車跌落地，左腳骨裂、移位，媽咪知道後，平靜地對我說，『雖然你已長大，過幾年就30歲，但你在阿媽眼中都是個小朋友』，這句話令我窩心又心噏，自覺年紀大了，要開始肩負家庭責任，照顧父母」。

問江嘉敏是否滿分女友？她說：「每個人要求不同，自己不會評論自己，要問對方。每次遇挫折，你一定是做錯事才會成長，你沒有錯過，點分對錯？每人都有過錯的，就在經歷中學習，下次做得更好。沒有經歷不開心、低潮，你點會知道原來高處風景好靚呢？」

「不是為工作 不會剪短髮」

傳江嘉敏成為高層曾勵珍愛將，但又是非多，如何扭轉在觀眾心中的負面形象？她說抱有信心，認為努力做好自己就可以。提到有網民對她的短髮造型不受落？她透露是應劇集《新四十二章》監製要求作新嘗試，若不是為工作，一定不會剪短頭髮。她覺得剪短髮也有好處，吹頭、做運動好方便，感覺很清爽，「好難要求全世界鍾意。我第一次剪短髮，好多網民的留言千奇百趣，教我點處理短髮」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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