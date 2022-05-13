利穎怡追訪老鼠屋業主連環遇襲 遭批踭撞面 手推車撞腳 背部捱打

記者：林蘊兒

《東張西望》前晚繼續跟進美孚新邨「老鼠屋」事件，訪問懷疑是該單位業主的陳女士，得知對方在大嶼山貝澳擁有樓高兩層的物業，該單位連天台甚至屬公家的地方，亦同樣放滿垃圾雜物，影響周圍環境衛生，恐變成美孚單位的「老鼠屋」翻版。

到貝澳採訪 遇襲片段曝光

製作組派出外景主持利穎怡到貝澳追訪陳女士，鄰居梁太接受訪問，投訴陳女士在村屋附近的垃圾站執垃圾，擔心惹鼠患和衛生惡劣問題。節目片段拍到當利穎怡追訪陳女士時，對方多次刻意用手推車撞向利穎怡的腳，還舉起手機反拍攝製隊。其後陳女士坐下時，利穎怡在旁邊問道：「會唔會想囝囝多啲入嚟探你？」豈料拿着電話的陳女士突然情緒激動，批踭撞向利穎怡右邊面部，後者來不及閃避中招，事後報警處理。昨晚節目播出全個採訪過程，陳女士除批踭外，還先後出手打利穎怡背部及盆骨，又拍打攝影機，令攝影機一度故障。

陳姓女士涉普通襲擊 准保釋候查

利穎怡報警後到醫院驗傷，她說拉傷頸部，醫生開了消炎止痛藥。節目播出警方回覆：「經初步調查，案件列作『普通襲擊』，交由大嶼山警區刑事調查隊第五隊跟進，警員於4月29日在貝澳鹹田新村拘捕一名70歲姓陳女子，涉嫌『普通襲擊』，她已獲准保釋候查，5月中旬要向警方報到。」

利穎怡留陰影 「以後自身安全為先」

利穎怡遇襲事件曝光後，獲很多網民關心，她昨日在社交網留言：「其實個採訪除了想幫其他居民，也想看看有什麼可以幫到呢位陳女士，當時見佢情緒穩定先坐佢旁邊。呢單case確實係我第一次被人打，我們亦有報警驗傷。𠵱家出外景有少許陰影，公司都好好，話暫時編少啲我出外景，謝謝大家關心。」她接受《明報》電話訪問，稱慶幸遇襲位置沒有瘀青，不過驗傷時，醫生確認她扭親頸部，所以初時吞口水有些疼痛，服藥後情况慢慢好轉，多謝大家關心。不少網民關心她的傷勢，並讚她是「東張女神」夠勇敢和盡責。利穎怡感謝大家讚賞，稱不知從哪裏來的勇氣去採訪。可惜事件發生後的確令她留下少許陰影，以後工作時會盡量以自身安全為先，希望觀眾明白。

曾被男子用刀指嚇 有驚無險

利穎怡過往採訪時遇過不少驚險場面，去年4月節目播出「苦媽千里掛牌尋子」，她到地產舖欲訪問女事主的奶奶，突然被一名男子用刀指嚇，當時導演立即拉她出店舖，兩男同事上前擋在她前面，有驚無險。她又曾採訪在街上堆積大量雜物的人士，被對方指罵。