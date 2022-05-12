開箱：《極速快遞》 女車神勇救男童

飛車場面刺激

《極速快遞》講述朝鮮「脫北者」銀河（朴素丹飾）表面上是廢車場員工，入夜後化身速遞車神。她專門運送別人拒絕送遞的人與物，而且從未失手。最新工作是受聘於金斗植（延宇振飾），他被揭發打假波，準備帶幼子金敘元（鄭賢俊飾）與300億韓圜（約1.8億港元）賄款潛逃海外，卻被黑警曹京弼（宋詩曦飾）殺害，銀河因此只接到金斗植遺下的金敘元。曹京弼得悉300億韓圜的保險匙在金敘元身上，於是窮追銀河與金敘元。銀河為了保護金敘元，運用飛車技巧，與曹京弼率領的「黑警」展開狂野追逐戰。

《千面扭計王》朴大民執導的《極速快遞》，甫開場即上演長達5分鐘的飛車戲，講述銀河接送兩名潛逃黑幫往碼頭，其速遞守則是客人上車前的生死與她無關，但踏入車廂後，客人生死就由她負責，所以使命必達，將顧客安全送抵目的地。首場飛車戲穿越大街小巷，車身瞬間飄移，場面緊張刺激，比港片《烈火戰車2極速傳說 》及《頭文字D》等飛車戲，有過之而無不及。

銀河帶着金敘元逃命，在停車場狹窄通道快速轉彎，與敵方碰撞的追逐戲同樣刺激。銀河駕車超越高速鐵路，從右急轉彎至左邊，逃過追截，看來有點誇張，卻拍出實感，展現女主角車人合一的技術。據悉戲中車輛主要由舊車改裝，製作團隊用BMW 5系的E34車款，復古外殼，變身戲中飛車場面的「主角」；為突顯銀河技術，只需要一支螺絲批，就能打開任何車門及發動引擎，上演飛車絕技。

角色關係似《這個殺手不太冷》

憑《上流寄生族》上位的朴素丹，首次主演動作片，扮演女車神銀河，並繼《上》片後，再次與童星鄭賢俊合作。後者在《上》片飾演富豪家的小兒子，朴素丹擔任他的家庭教師。在《極速快遞》朴素丹與鄭賢俊的關係變得不一樣，成為命運共同體。銀河沒想過會遇上一名小孩，起初極力與敘元保持距離，甚至打算將他交給販賣兒童的黑幫。其實銀河並不討厭敘元，只是覺得與她無關，不想牽涉其中。童年沒得到親人關心的銀河，慢慢向敘元敞開心扉。敘元純真聰穎，也令銀河無法遺棄對方。兩人一起逃命，過程中開始互相影響，敘元還學會偷車，這橋段很像《這個殺手不太冷》中殺手Leon與鄰家孤女Mathilda的關係，黑警曹京弼也讓人聯想到《這》片中加利奧文（Gary Oldman）扮演的黑警角色。

《極速快遞》的配角也表現亮眼；《屍殺列車》金義聖扮演車房老闆白社長，跟銀河是工作拍檔，表面上為賺錢不擇手段，其實很疼惜銀河，視對方如家人，不惜為她犯險喪命。金義聖戲分不多，勝在角色夠立體，令人留下深刻印象。

上映日期：5月12日