【明報專訊】男子組合P1X3L新單曲《This Is How We Roll(Feat. Jace Chan)》表達男孩追女仔心情。P1X3L一改以往唱法,以輕鬆、真摰一面演繹年輕人追求心儀對象的感覺。P1X3L與師姐陳凱詠(Jace)合作,賣口乖說非常開心,歌曲加入Jace的歌聲,層次提升不少。Jace很喜歡跟3個師弟合作,開心又好玩,大讚他們好有活力。