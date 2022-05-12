初入行遇冷眼 林盛斌曾被諷「阿豬阿狗」

Bob說：「記得當年在電台冇節目做，突然有一日有機會畀我錄電台廣告，平時錄廣告嗰位DJ係啤梨（葉文輝），當日他生病，但個廣告又趕住出街，監製一見到我，行過就話：『你啦』，就係咁，錄了我人生第一次電台廣告，我好開心，好畀心機。個客聽完第一句就問『呢把聲邊個嚟？阿Bob？乜水嚟㗎？你唔好搵啲阿豬阿狗去錄我啲廣告呀。個廣告唔出街住，你等啤梨好番先再錄啦』。」

魯振順難忘母親牀邊餵食

魯振順感激亡母無私付出及照顧，一直默默支持他追尋演員夢，他說：「阿爸不贊成我參加訓練班，但阿媽沒理會他，叫我畀心機做好自己、爭番啖氣。那時實習做甲乙丙丁、行行企企，根本冇得瞓、冇得休息，所以有得瞓，就連飯也不吃，媽媽就坐在牀邊，用匙羮將食物塞落我嘴裏說『唔食嘢，冇營養會死㗎』。」

娛樂組