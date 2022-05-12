網上放售周六門票 姜濤否認任嘉賓 張敬軒紅館騷重啓 林明禎贈榴槤

張敬軒（軒仔）16場補場演唱會前晚於紅館舉行，圈中好友泳兒、吳浩康、艾妮等捧場。開場時軒仔在歡呼聲中現身，當唱完《Do What You Want》及《騷靈情歌》後，向觀眾深深鞠躬致謝。他先多謝觀眾捧場，「之前諗住做5場休兩日，好開心啦！點知今次做10場休了4個月。多謝每一位觀眾朋友支持我，多謝大家」。

歌迷整紙紮鐘 獲贈尾場門票

軒仔感慨說這晚只有五成觀眾入座，但防疫措施下已是full house，令他百感交集，「這4個月發生很多事，我們身邊，我們香港都是。大家可以再坐在這裏，我要懷住很感恩的心去努力唱好每一首歌。我決定這16場演唱會，每一場都當尾場做。我不是講笑，話你聽，今（前）晚有兩個嘉賓」。觀眾立即歡呼拍掌起哄，軒仔無奈笑說：「我覺得很灰，大家不是來睇我嗎？所有親友都問，看的那晚是什麼嘉賓？我就是你個嘉賓！」

觀眾席有歌迷高舉閃令令紙紮牌，軒仔指着該歌迷說：「又是你呀！這位朋友每次整些很配合紅磡主題的燈牌給我，我想問中間識閃那黃色的是什麼？鐘？你送個鐘給我？紙紮鐘？你真好嘢！還要剛好12個字是我扮MIRROR個樣。就憑你這份創意。」軒仔說要回禮給這名歌迷，是私人家屬票，送兩張尾場山頂位；又叫工作人員將個牌化了，「真是大吉利市，這些紙紮禮物一年收一次夠了，百無禁忌！」引得全場大笑。

擔心軒仔吃白麵包營養不良

第一晚補場請來林明禎和陳柏宇擔任嘉賓；前者穿著白色長裙現身，觀眾嘩聲四起。她對軒仔說︰「真的很緊張，我何德何能站上紅館這個舞台跟你合唱？」軒仔說︰「我何德何能請到新一代女神和我合唱就真，你靚到美人魚一樣！」林明禎自言這天是最幸福女子。林明禎表示透過社交網見軒仔吃白麵包，怕他營養不良，特別送上從馬來西亞帶來的榴槤，建議軒仔早餐時跟麵包一齊食。軒仔說不會開榴槤，林明禎說可以幫他開，到時致電或傳信息給她。軒仔跟歌迷說︰「你們有沒有發覺她的眼睛長期水汪汪，怪不得被封為女神。」林明禎笑言見到軒仔才這樣，令軒仔不懂回應，兩人之後合唱《只是太愛你》。

選陳柏宇拍檔 讚為人有義氣

軒仔與陳柏宇合唱《斷點》時，表示將來如有機會以組合形式工作， 一定選擇與陳柏宇合作。他們相識多年，曾有監製稱兩人聲線非常合拍。軒仔表示跟陳柏宇很有緣，曾一起拍廣告及經常去外地登台，讚陳柏宇是好有義氣的朋友。完場後觀眾仍不肯離開，軒仔再出場獻唱，令觀眾非常開心。

售周末門票 聲稱歌迷會專場

另一方面，網上有人放售軒仔周六演唱會的680元門票，稱當日是歌迷會專場，有姜濤做嘉賓，兩人將首次公開合唱。不過姜濤在社交網澄清，一句「FAKE」指是假消息，並祝前輩的演唱會一切順利。軒仔回覆：「多謝姜，你都要勞逸結合，工作繁忙都要注意休息。」英皇娛樂演唱會部總監馮貽柏表示，「流傳的嘉賓名單，當中存在很多幻想及虛構，相信聰明觀眾不會相信這些流傳消息。每晚嘉賓，當晚到場才會公布，留予大家驚喜。」

娛樂組

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