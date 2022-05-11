【開箱】《空中小姐2》笑中帶澀 剖白戒酒苦路

世上的另一個我

談第二季故事之前，先重溫上季內容。故事講述嘉莉古高扮演的空姐Cassie獨居紐約，穿梭歐美亞不同地區，過着自由放縱的單身生活。出勤飛往泰國途中，結識了富豪Alex，更在曼谷的酒店醉後發生一夜情，怎料翌日醒來對方被割頸魂斷睡牀，雖然他逃回美國，卻避不過警方追查，上季就是看Cassie如何蒐證洗脫殺人嫌疑。另一方面，Cassie遺傳了父親的酗酒惡習，經常斷片，又會生出幻覺（或魂遊太虛），跟已死去的Alex對話。來到第二季，雖然有懸疑事件，卻強調Cassie在戒酒路途上的掙扎，而且她的律師好友Annie及空姐舊同事Megan的戲分亦加強。

《空中小姐2》開場講述Cassie從紐約遷往洛杉磯居住，並且一年來滴酒不沾，又結識了任職攝影師的男友Marco，展開同居生活，後者甚至計劃跟她更進一步。Cassie的兄長Davey甚至飛來洛杉磯見證她戒酒有所成，此時Annie與Max訂婚，來到洛杉磯準備見後者的父母。Cassie出勤飛往柏林，為CIA「兼職」的她，奉命監察名叫Will的男子，跟她幾乎一模一樣的女子在一起。Cassie準備返回美國之際，發現該女子曾進入自己的房間，所有行李亦不翼而飛。

Cassie返回美國後，告訴Annie與Max她為CIA工作一事，卻依然向Marco隱瞞。愈來愈多秘密的Cassie漸漸失控，並一時衝動向Marco承認跟CIA探員Benjamin發生了一夜情，兩人分手收場。一直竭力避開酒精的Cassie終於崩潰，重過以前的爛醉生活，並瘋狂致電同事Shane，失戀傷心的她自覺一無是處，跑到海邊，以為要輕生了，在關鍵時刻戒酒互助會的Brenda來到她身旁，指出Cassie從沒對己坦誠，之前所謂「清醒」一年也是徒勞。

莎朗史東演媽媽

上季提到Cassie酗酒，源於家庭問題；Cassie父親是酒鬼，令老婆遠走，Cassie還是孩子，已成為父親的酒伴，哥哥Davey則是爸爸的出氣袋。父親醉酒載着Cassie，車禍身亡，給她留下難以磨滅的陰影。第二季已播出5集，一步步看Cassie如何從看似健康的人生，走回頭路，卻是在第5集才揭發她一直自欺欺人。上季Cassie經常在幻想的空間與已經死去的Alex對話，從斷片中搜索記憶之餘，也透過每次對話更了解自己。今季幻想空間的主角換成不同階段的Cassie，其中穿著金色低胸裙的，代表了以前放縱愛蒲好飲的她，這版本的Cassie就一直認為她最終會破戒，不幸言中，原因卻由Brenda這過來人道出。

酗酒跟所有「癮」一樣，源於心理問題，Cassie會否成功，要看她怎樣拆解生命中的死結，童年創傷、生活中的挫折，還有怎樣誠實的看待自己。正如扮演Cassie的嘉莉古高在訪問中所言，如果Cassie輕易達標，就無戲可演了，「而且每個人的『清醒』之路都不一樣」。嘉莉說第二季就是關於「接納及原諒自己」，「我想我們都應善待自己」。據報《本能》莎朗史東（Sharon Stone）很喜歡《空中小姐》，主動聯絡嘉莉說想參演，雙方一拍即合，莎朗史東於第二季會扮演跟Cassie關係疏離的媽媽Lisa，不過目前已播的5集，還未見她登場。