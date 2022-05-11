宋康昊讚好演技 IU感動到喊

《Broker》入圍第75屆康城影展主競賽單元，眾星到法國爭獎前，昨日先在韓國舉行記者會，同日公開首條預告片。記者會開始前先全場起立默哀，悼念早前病逝的威尼斯影后姜受延。由於是枝裕和身在日本，只能透過視像會議方式亮相。他表示疫情期間，較多時間留在家中「煲劇」，看罷IU主演《我的大叔》大受感動，暗自決定《Broker》年輕媽媽角色非她莫屬；同樣地李周映在《梨泰院Class》表現出色，因此獲邀演出新片。

宋康昊亦讚IU演技好得令他驚訝，並跟身旁的姜棟元開玩笑說：「我也跟他合作過，但好像從未讚過他。」IU感謝前輩厚愛，憶述當日在片場發生的情况，仍覺感動，「宋康昊已經完成戲分，但他一直等到我收工，才走過來跟我說『你做得很好』，我忍不住哭了，然後回家再向父母炫耀一番」。《Broker》定於6月8日在韓國開畫，香港發行商表示，將會緊接韓國映期推出。