《阿凡達2》戰火蔓延潘朵拉海洋世界 預告片上架21小時破千萬點擊

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導《阿凡達》,是史上最高票房電影,續集正式命名《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),美國定於12月16日開畫,香港提早一日上映。首條預告片及宣傳海報前晚曝光,昨晚截稿前,預告片上架21小時突破千萬點擊,全球影迷見證潘朵拉星球海洋世界的美麗,與戰爭即將摧毀自然生態的殘酷。