江嘉敏否認滴血減肥釣金龜

入馬場非為識新歡

對於有網民揶揄她入馬場釣金龜，連拐杖都不用撐？江嘉敏解釋當時醫生已叫她不要再撐拐杖，當日同行的都是女仔朋友，大家旨在感受馬場氣氛，並非報道所指入場支持某馬主或識新歡。有報道指她為識新歡接受滴血減肥法，江嘉敏說：「減肥是女人永遠職業，只會採取健康方法。」

日前她在訪問中自爆曾被無綫小生作歌拍MV示愛，並透露對方姓氏特別，丁子朗和胡㻗成嫌疑人？江嘉敏表示不會透露對方名字，因不想一件如此開心、浪漫的事情變質。問到回復單身後，對方可有再寫歌追求？江嘉敏笑言：「有再告訴大家。」

何廣沛拒為江嘉敏施針

何廣沛正準備拍攝新劇《你好，我的大夫》，監製之前安排了顧問和真正的中醫給他們上堂，「雖然我之前都有演過醫生，但中醫又是另一個範疇。我們上了一次針灸堂，醫生還給我們在他身上練習，不敢針自己，真的很驚」。江嘉敏笑稱何廣沛可學以致用，幫她針腳傷，但被拒絕，何廣沛笑說：「我不想為你的下半身負責任。」

朱智賢被監製下令減肥

朱智賢穿上tube top大騷馬甲線，正拍攝新劇《破毒強人》的她自爆消夜狂食即食麵，整個人腫脹不少，被監製下令減肥，幸好屬瘦底，配合運動較易減磅，最重要還是戒掉消夜，現已減到110多磅，離目標還欠幾磅。

經歷負面時期重新出發的朱智賢，表示現時看待事物的心態有所不同，不再害怕，會勇敢面對。是否學懂如何看清男人？她說：「不用了。（看男友謝東閔已足夠？）對呀。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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