「靚聲王」康復 首開線上演唱會 張偉文受訪心情激動數度灑淚

記者：陳釗

張偉文早前確診新冠肺炎，住院約一個月後痊癒，前晚於觀塘舉行康復後首場個線上演唱會。一身西裝打扮的張偉文坐着輪椅，由監護人方俊推出場見傳媒，見他精神不俗，還向記者揮手兼有講有笑，不過受訪時，張偉文忍不住數度落淚。

盛裝獻唱會歌迷

張偉文在方俊陪同下受訪，一開聲已按捺不住情緒，激動喊着說：「我永遠都是喊咗先。」方俊說張偉文已很久沒有唱歌和見那麼多傳媒，故這晚特意盛裝出席，盼給觀眾一個好形象。

自稱志氣很高的張偉文，最希望見到身邊每個人都好，話畢又忍不住落淚。方俊說張偉文患病期間，有很多朋友和粉絲為他打氣，大家知他開騷都很支持，所以情緒較為激動，但這個激動是開心的。張偉文承認很怕戴口罩，但只要是做騷需要，什麼要求都能配合。

長期臥牀致生壓瘡

問到現時身體狀况？張偉文說健康有很多種，不可以說不懂笑就不健康，但他很喜歡見到歌迷的笑容，這也是他最渴望的，說着又流下眼淚。張偉文稱：「個人方面，我覺得已康復。但也有一部分遺憾，當初看得很重，但現在不會了。」

方俊透露張偉文的身體已康復八九成，精神已比出院時好很多，但病了那麼久當然會出現後遺症，例如因瞓得耐所致的壓瘡，仍需要時間才痊癒。張偉文忍不住說：「我有看過那些壓瘡，很核突。」

7月沙田開騷

問到為何不完全康復才演出？方俊解釋張偉文的興趣是唱歌，想對方有精神寄託，又可與歌迷見面，於是有了這個騷，會唱12至15首歌。張偉文說：「我應付到，我一唱歌便什麼問題都沒有。」

方俊表示張偉文現居於老人院，不易外出，每次覆診和工作都要向院方申請，並透露張偉文稍後還有兩場受疫情影響取消的演唱會補開，分別在沙田和元朗，當中沙田場已收到補場通知，將於7月舉行。