「緋聞男友」自彈自唱撐場 薛家燕爆吳業坤承諾攜妻相聚

娛樂組

前晚在節目演出的嘉賓不單表演歌舞，Gin Lee（李幸倪）還大展廚藝，分享焗製蛋糕心得；陳柏宇與囡囡Abi親手製母親節卡，送給太太符曉薇。節目中家燕姐訪問了陳美齡與陳凱琳，前者見家燕姐做嫲嫲抱孫大表羨慕，自爆也恨做嫲嫲，希望早日抱孫女。

戥坤哥結婚開心

新婚的吳業坤（坤哥）為家燕姐在節目中獻唱改編版《陽光點的歌》，家燕姐提到「緋聞男友」吳業坤結婚，事前毫不知情，並笑言：「節目前還催身在日本的坤哥交歌，他回覆說好忙。原來在辦結婚的事，咁秘密。之後收到坤哥改編版的《陽光點的歌》後，覺得他唱得好sweet、好乖，原來有特別意思。」

家燕姐透露當傳出坤哥結婚消息，第一時間致電對方，問為何如此神秘？還大爆坤哥笑笑口說回港帶太太跟她見面，家燕姐說：「我話一定要帶埋老婆見我，一齊食餐飯，他說會盡快回港，戥佢好開心，終於乖仔定下來了，問他為何突然結婚？他說到時會告訴我。」

孫仔送「意粉手鏈」賀母親節

節目結束後，家燕姐拍短片向參與演出的歌手與藝人致謝，還分享今年母親節獲孫仔送「意粉手鏈」好興奮。

家燕姐稱孫兒未夠一歲，手鏈由新抱代勞，並笑言：「孫仔見到『意粉手鏈』還張口想咬來吃，真的好靚，好開心跟孫仔過首個母親節。」隨即將「意粉手鏈」戴上手，並稱今年母親節能與家人一同慶祝，特別有意義。

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