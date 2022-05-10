5人拍攝團隊 繼續上山下海 陳貝兒無懼危險再踏無窮之路

記者：林祖傑

陳貝兒2003年入行，去年是大豐收的一年，她回想獲頒「感動中國年度人物」一刻，仍抱着無限的感恩，她說：「到場才知道與這麼多大人物並列，自己只是港女，能代表香港踏上這個舞台，覺得是很光榮的時刻，所以當時也要企得更直和抬起頭，跟自己講要做得更加好。領獎時，有很多拍攝節目的片段和回憶湧上心頭，能令大家再次對香港製作團隊打不死的精神另眼相看，我真的很開心。」陳貝兒得獎連無綫總經理曾志偉也親自發文祝賀，公司可有獎勵？她笑稱：「無講過加人工但加了工作量，我都好開心。」

獲委任非物質遺產推薦官

陳貝兒去年11月出發到內地，走遍北京、上海、四川、成都、潮州、廣州、深圳及澳門等不同城市，除了推廣《無窮之路》，亦獲安排拍攝網上紀錄片《傳承之路》，她說：「我獲廣州委任為非物質遺產推薦官，透過節目推介粵劇及洪拳，拍了兩集，反應很好，之後計劃推介舞獅及粵繡，其他省及城市也有很多非物質文化遺產項目，亦有意思想推介，好開心能參與其中，因為中國文化很值得傳承。」

公司買重保險 家人叮囑小心

《無窮之路2》已在拍攝中，預計跟上輯一樣拍攝3個月，陳貝兒說：「今次所去的地方較上次更多，危險程度真的有過之而無不及，仍要上山下海，都會親身上陣，沒有替身，同樣5個人做到的事，就繼續5個人去做，事前也鍛煉體能及繼續苦練普通話做準備，希望以最佳狀態完成拍攝。」

上輯《無窮之路》令陳貝兒感受到人生中最接近死亡，今輯有否買重保險？她說：「保險方面公司一定會買足，都會照顧好自己，我和團隊是生死之交，同樣會互相照顧，安全方面不是太擔心。家人都有叮囑我小心點，不過最擔心還是我有否吃得飽、睡得好。」

無後顧之憂 媽媽是最強後盾

陳貝兒坦言至今仍返港無期，既然一切有待公司安排，便好好努力做好每天的工作，但離港近半年，她確曾思鄉病發，十分掛念在港的家人和朋友，「沒有喊！情緒留在心中，但弟弟結婚這人生大事，作為家姐也未能出席，不能在現場送上祝福，覺得虧欠了他，幸弟弟體諒，他亦很支持，給予我力量」。她表示能安心離港工作，媽媽是她最強後盾，除幫她處理香港的事宜，更幫手照顧家中小貓，讓她無後顧之憂。

問到會否長期留在內地發展？她說：「仍未想得那麼長遠和深入，雖現在公司安排的工作都在內地，但我屋企始終在香港，所以完成工作後，我肯定會返屋企。未來沒有特別計劃，不過今次旅程學到很多東西，還未學完，我想繼續面對新挑戰，如參演內地劇或唱歌，有機會又覺得自己做到，都想試試。」

不放棄《嫁到這世界邊端》

談到《嫁到這世界邊端》系列，陳貝兒表示不會放棄，亦有計劃拍第4輯，且已安排好所有女主角，只因疫情瞬息萬變，仍要看大環境能否做到，「儘管很多地方已放寬入境限制，但我們不是去普通的地方，而是去世界邊端，所以要了解清楚各地環境，才知道可否繼續做，我就當然想拍啦！只要公司拍板，就隨時準備出發。這節目拍得好開心，我們一班港女日日在群組嘈喧巴閉。其實這個『嫁到同學會』是可以繼續擴大的，我亦很期待」。