【開箱】《守口如瓶》與《森中謎》一脈相承 母愛的迷思

高中生失蹤 中年婦遇害

上月22日在Netflix上架的《守口如瓶》，講述高中生Igor濫藥身亡，疑與此有關的同學兼好友Adam在校內追思會後突然失蹤，後者母親Anna調查兒子下落期間遇襲。另一方面，Adam胞妹Ola的同學Jasmina父母離異，某次遭老師Tadeusz取笑後，飽受校園欺凌。其後接連有中年女子被殘暴殺害，其中一屍體更揭發是Jasmina的母親Marianna。此時Adam的同學及其女友Kaja的閨密Nika，亦遭不知名者綁架，下落不明。Kaja終於與Adam取得聯絡，卻瞞着Anna，後者亦遭受警方調查，涉嫌出售處方藥單，有可能面臨監禁。到底Adam是否與Igor的死有關？中年女子遭殘殺與Nika被綁架是否同一嫌兇所為？

《守口如瓶》不乏跟哈蘭科本過往劇集相似之處：主角必定隱藏秘密，譬如Anna遭調查期間，就被揭發兒子Adam實非她丈夫Michal親生。此時為救兒子，Anna才向丈夫坦白，在婚前派對喝醉並遭性侵，但堅稱一直以為Adam是兩人親生。Marianna不忿女兒Jasmina被老師Tadeusz欺負而報復，也向身邊人隱藏了這段秘密，招致殺身之禍，才揭開兇手、受害人與勒索者之間千絲萬縷的關係。

改編哈蘭科本小說又先後在Netflix上架的劇集，已前後有7部，除了《守口如瓶》，還有《失蹤疑雲》、《陌生人》、《森中謎》、《第二聲鈴響》、《幽靈天使》，《最親密的陌生人》。當中有英國、法國、西班牙及波蘭的製作團隊，《森》《守》兩齣波蘭劇雖然改編不同小說，卻起用同一編劇，着墨父母為了子女不惜一切的意念，也一脈相承。

沒有揭穿錯誤 選擇包容

《森中謎》結局，主角Pawel與初戀女友Laura重逢，盼再續未了情，後者以搖頭回答對方。編劇在《守口如瓶》給兩人團圓機會，共組家庭，而且Pawel與亡妻的女兒Kaja已長大成人。當Adam失蹤，Kaja問父親當年是怎樣面對妹妹Kamila失蹤，Pawel安慰女兒說情况不一樣，這是編劇刻意聯繫的一段戲。Pawel在《森》本來是前途無限的檢控官，犧牲自己保護大姨，承擔了她的罪；來到《守》劇已離開本業，成為法律顧問，Anna來求助，亦只能為她推介辯護律師。

Pawel堅守誠實信念，胞妹Kamila捲入謀殺案，卻因為母親出於保護之情，讓她逃亡一輩子，躲在修道院內。Anna亦一樣，當Adam回家，把偷竊醫生處方條碼的罪名都推到已逝世的Igor身上，她心裏知道兒子並非無辜，卻沒揭穿，只說會不惜一切保護他，這與Pawel的母親如出一轍，到底是溺愛還是縱容？《守口如瓶》頗值得為人父母反思，應該像Anna般在兒子的手機安裝追蹤器，到發現他做錯事卻「包容」？還是如Marianna般極端，為女兒向老師報復，拍下性愛片段勒索對方？更錯誤影響了女兒Jasmina的心態。Igor的媽媽Beata在兒子死後語重心長稱，其實對Igor一點也不了解，希望Anna還來得及，不要走上她的舊路。