《奇異博士2》美開畫收7億今年新高

【明報專訊】班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)、伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)等主演的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),繼上周四在美國上映優先場收3600萬美元(約2.8億港元),刷新今年最佳優先場成績後,周五開畫亦報捷,收9000萬美元(約7億港元),不但力壓今年3月上映的《蝙蝠俠》,暫列2022年冠軍,並且進佔史上最佳開畫票房第7位。