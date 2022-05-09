RubberBand戶外騷觀眾冒雨支持 主音6號見燈海感動眼濕濕

學姜濤用作品說話

6號感謝觀眾風雨中陪伴，透露平日會在這公園附近跑步減肥，雖然跑得慢，但最重要是向前跑，觀眾大力拍掌，6號說：「學姜濤所言，用作品說話。」

6號演唱期間一度落台跟觀眾接觸，令氣氛更高漲。他與太太兼填詞人Tim Lui合唱《Slow & Easy》，在台上甜蜜互動，不少觀眾高呼好sweet，6號笑言有點尷尬。

唱到《未來見》時，台下一片燈海，6號感動眼濕濕說經歷這幾年的日子，舉行實體音樂會絕不容易，「我會永遠記住呢片燈海，大家要畀掌聲自己。」接着唱出《零度聖誕》和《倒行詩》，尾聲現場觀眾大合唱《未來見》。完場後觀眾大叫encore不肯離場，RubberBand再上台唱《小涼伴》，答謝入場觀眾支持。

記者：鍾偉茵

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