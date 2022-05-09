楊茜堯曬濕身孕照談母愛 黎姿惜媽媽感激無條件付出

陳凱琳從孩子角度看世界

陳凱琳跟丈夫鄭嘉穎偕一對兒子到室內遊樂場，又到戶外玩水，嘉穎餵老婆吃蛋糕，甜蜜放閃。陳凱琳在社交網貼出全家福，留言：「我從有孩子的過程中，學到最重要的一課，是擁有童心的美好，通過簡單的鏡頭看世界，從小事中找到快樂，最重要的是：生活、呼吸和享受當下的時刻。母親節快樂！」

三女之母黎姿（現名馬黎珈而）在社交網上載跟母親的新舊合照，其中一張新相她親親媽媽面頰，十分溫馨。黎姿留言：「不經不覺當了媽媽十多年，都算是有點經驗和心得的媽咪吧。但每當想想自己媽媽已經當了幾十年母親，照顧了我們這麼多年，仍然是無條件付出，永遠為子女着想，我就知道還有很多要學習的地方。多謝媽媽一直的愛惜，祝所有母親身體健康！節日快樂。」

王浩信透過女兒跟太太表心迹

身在內地的王浩信在微博貼了跟女兒王靖喬（QQ）視像的照片，相中王浩信戴上眼鏡展示開心笑容，QQ只露出一雙大眼睛。王浩信寫道：「感謝所有母親，母親節快樂！」​​​

娛樂組