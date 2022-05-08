粉絲擔心有人渾水摸魚 柳應廷Edan歌迷會齊捲財務風波

Edan歌迷會其中一名管理人，數月前曾公開鬧Edan，惹來其他粉絲不滿，要求該管理人辭任，但事隔半年，對方仍未落台。此外，也有粉絲投訴歌迷會，至今未向集資的歌迷交代財務狀况。

花姐望鏡粉體諒歌迷會管理人

MIRROR經理人黃慧君（花姐）近日在社交網發文回應，「關於各FC嘅財務狀况及運作，他們都有定期向我報告及諮詢，FC的ADMIN們一直無收取任何報酬，義務為MIRROR應援，所以希望鏡粉們都可以多啲體諒及支持佢哋。FC + FANS = MIRROR。希望未來日子繼續有你們陪MIRROR一起成長」。

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