回應陶傑「虛火論」 姜濤：MIRROR會努力變為實火

姜濤分享拍攝趣事，稱拍攝當日才發覺導演是平時在維園一起打籃球的阿叔，笑稱以前打波比較狠，之後再一起打波會禮讓。他最難忘拍攝講一句「No Regrets」NG了十多次，「話發音唔啱，但我不覺有什麼差別」。微電影中他要穿越過去，他表明現實中不想改變未來，他說：「沒有以前的事，就沒有現在的事，或者食少啲，減肥無咁難，我最後悔是沒趁年輕時學習樂器，浪費光陰。」

父母保守不談性教育

姜濤表示父母較保守，性教育都是自己無意中了解，他笑說：「記得細個有問阿媽點解一結婚就會生小朋友，以為身體接觸就會有，阿媽笑笑口無答，大個才知原來不結婚都可以有，但我當然不鼓勵。」一直被傳是處男的他，透露已接種HPV疫苗。問覺得MIRROR及ERROR成員中，誰人最需要打針？他說：「大家都要，我有呼籲大家一齊打，如要揀特別需要，我唯有擺花姐上枱。」

下首新歌不會太沉重

MIRROR早前被陶傑以「12件咁嘅嘢」形容，更稱MIRROR只屬虛火。姜濤說：「老實講，我們還未有資格去評論任何人對我們的評論，唯一要做的、可以做的，就是將實力及能力提升令更多人認同，我們會努力變為實火，亦不會因此影響到自己。」提到蕭若元力撐MIRROR，但有網民擔心被喻為「燈神」的他「燈死」MIRROR。姜濤說：「當然很歡迎大家支持我們，我又不太相信這回事。」

姜濤新歌《作品的說話》MV大受歡迎，推出一周點擊逾327萬，獲讚反戰題材對社會負起責任。他說：「其實目的好簡單，只有愛與和平，得到大家支持和關注，就是給予我最好的鼓勵。」他表示第10首單曲後，會做些輕鬆一點的歌，「是否情歌還未知，總之就不會太沉重」。他透露拍畢劇集《季前賽》，就會與隊友閉關為紅館演唱會準備。

籲粉絲不要買黃牛票

對於MIRROR紅館演唱，一張1280元第一行的門票被指炒至癲價近44萬元，姜濤稱太誇張，「應該無人會買，真的不要買，就算價錢不誇張都不要買。我們還會在這一行好耐，繼續開好多演唱會，所以大家不要因為一場演唱，而損失那麼多金錢，真的擔當不起。我們寧願加場，也不希望大家這樣做。當然希望場數開得愈多愈好，但未知能否加場」。他表示如加場也擔心體力能否應付，「我們都有討論過這問題，但因今次在紅館開騷，無論幾攰，我們的熱情都可以蓋過」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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