【開箱】《奇異博士2：失控多元宇宙》 紅女巫憶子成狂釀悲劇

【明報專訊】Marvel電影宇宙(MCU)第四階段的主題是「多元宇宙」,由電影《蜘蛛俠:不戰無歸》到劇集《洛基》、《溫黛與幻視》及《無限可能:假如…?》,全都圍繞同一基調,本周三在港開畫的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)更是集大成者,先把舊作串連,再帶出新角色,突顯承先啟後的重要地位。