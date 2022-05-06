張景淳即將「回家」 呂慧儀否認借劉丹過橋

讚華仔弗爆 單立文驚覺要減肥

單立文早前到內地3個月跟劉德華拍戲，相隔32年再合作，他大讚華仔專業，「我講普通話好有限，全靠他關照我，導演講北方口音，我有五成靠估」。

他透露戲中飾演華仔經理人，有大量對手戲，又讚華仔弗爆，驚覺自己要減肥。早前內地因疫情封城，他稱拍攝過程好驚險，轉了多個地方，過程中日日做檢測，估計做了過百次。

姜麗文期待到世界各地演出

姜麗文早前赴美國拍西片，她感覺似新人，學到很多新事物。她表示爸爸秦沛好開心，她亦開心跟爸爸一樣去過荷李活拍戲，期待將來到世界各地演出，每個機會都珍惜和感恩。她透露拍西片是自己接的工作，經3個月面試，多謝導演喜歡她，給她另一個更多對白的角色，希望快些看到作品。

記者：鍾一虹