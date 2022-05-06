男歌手Yuta伙二人女子組合Lab闖樂壇 黎明拋金句捧新人 MV有聲無樣

終於無「J」字頭

黎明公司過往的歌手有衛蘭（Janice）與王灝兒（JW）等，英文名是「J」字頭，今次兩組新人名字沒有「J」。黎明自稱音樂從業員，要推廣音樂，發文再爆金句：「早晨！作為一位音樂從業員，要早起身，如果可以就早瞓早起，如果唔可以就只能夜瞓，但都要早起，始終一日之計在於晨。音樂作品完成，亦意味住音樂從業員可以早瞓，但呢個係唔會發生，由於時代太繁華，所以本職亦要負責推廣音樂，總之大家共勉之啦！有好多人講過，公司同好多『J 』字頭英文名的歌手合作，以為我哋熱愛『J』，始終個名係佢哋真嘅英文名，亦都唔會每次都撞『J』。今次介紹兩組新人，分別係男仔Yuta同女仔組合Lab，兩個英文字分別Y同L，如果加多個S就會好似牌子名，放心，我會努力搵埋個S出嚟，謝謝大家。」他之後介紹兩組新人的MV。

AMusic公開兩組新人的背景資料，男新人Yuta是電競選手，今年20歲，將自己唱的Demo寄到AMusic，是喜愛音樂的人，個人目標是有一日可代表香港出戰電競。他的首支歌曲《推理的愛》由林夕填詞、WE5作曲、何丙編曲及監製。

Lab其一成員16歲

女子組合Lab是AMusic收到一些熱愛音樂人的電郵，郵件內有兩個來自不同學校的學生，她們很想唱歌，希望與唱片公司溝通看看運氣，其中一名今年16歲，有參加學校歌唱比賽，得到不錯成績。不過她知道要以學業為重，只能用課餘時間投入興趣唱歌，不能參加電視台的比賽，所以投稿給唱片公司，看看能否圓夢，就這樣與AMusic開始合作。

另一名女仔亦熱愛唱歌，但還有兩個月便去日本做交換生繼續學業，AMusic於是寫了一首合唱歌《你是我的病》給她們，WE5作曲、林日曦作詞、何丙編曲及監製。

娛樂組