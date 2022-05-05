安柏赫特要求撤回官司 遭法官否決 尊尼狄普被指性侵老婆

安柏赫特2018年在《華盛頓郵報》撰文自稱是家暴受害者，尊尼狄普提出誹謗訴訟，索償5000萬美元。案件上月11日開審，過去3周尊尼狄普及證人先後作供，前日輪到安柏赫特一方上庭，其代表律師先動議撤回訴訟，理由是尊尼狄普的律師團沒提供足夠證據，最後法官Penney Azcarate否決安柏赫特律師的動議，案件繼續審訊。

心理學家證安柏患創傷後壓力症

安柏赫特一方的證人、臨牀心理學家Dawn Hughes率先登場。她表示與安柏先後4次會面，有兩次則透過視像通話，累計共29小時評估得出專業觀點，認為安柏受到親密伴侶的施暴，患有創傷後壓力症。這與上周尊尼狄普一方的證人、臨牀心理學家Shannon Curry博士所言迥異，後者當時指安柏患有邊緣人格障礙（BPD），以及戲劇化人格異常（HPD），而且自稱罹患創傷後壓力症的表現「無疑是過分誇大了」。

據Dawn Hughes陳述，安柏赫特從小就要面對有家暴傾向的父親，學會愛傷害她的人，尊尼狄普則多次向她施暴及性侵。Dawn稱安柏的心理治療師Bonnie Jacobs記錄低安柏被性侵的經過，當中提及尊尼狄普喝醉或吸毒後，都會向安柏施暴，包括強迫她口交、稱要在其私處搜出可卡因，以及把酒瓶插向下體等，尊尼毆打她之外，又威脅說要殺死她。

懷疑老婆與占士法蘭高有染

Dawn Hughes又提到尊尼懷疑安柏與電影《The Adderall Diaries》的拍檔占士法蘭高（James Franco）有染，對後者特別嫉妒，稱2015年尊尼與安柏從波士頓飛往洛杉磯的航班上發生爭執，尊尼踢她，還說「祝你和你的情夫玩得開心」。

尊尼狄普控告前妻安柏赫特的誹謗官司，預計審訊6周，據悉安柏赫特會於美國時間本月4日（周三）出庭。