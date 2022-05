鄭裕玲冧樣訪問偶像「奇異博士」 班尼狄賣關子拒劇透 盼看粉絲反應

【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)昨日在港上映,鄭裕玲(Do姐)自認是男主角班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)粉絲,日前興奮透露跟班尼狄做了視像訪問,足本內容昨日在她主持的電台節目播出。Do姐望着偶像全程甜笑,大讚班尼狄靚仔,在短短近4分鐘時間,發問連串問題,盡顯主持功架。