經歷偷食人夫醜聞 朱智賢：與謝東閔感情更鞏固

朱朱表示今次在《食腦喪B》與何廣沛和林凱恩演三姐弟妹，開心又過癮，自爆與林凱恩經常「加戲」，藉機打多廣沛幾下。此外，朱朱與飾演她爸爸的蔣志光亦多對手戲，面對前輩，她坦言內心很有壓力，「我拍劇經驗比廣沛和凱恩還少，所以會擔心做得不好，但蔣老師很友善，跟他合作很舒服，還會塞錢入我們袋，教我們一些搞笑位的節奏，帶着我們三個豆釘」。

心情矛盾 怕人舊事重提

除了親情戲外，朱朱在劇中周旋於三男之間，其中包括曾跟她爆出「偷食」醜聞的黎振燁，兩人因拍攝《食腦喪B》撻着，更爆出出軌。朱朱自言心情矛盾，一方面想劇集多人收看，又不想別人舊事重提，但她已做好心理準備面對，「預了劇集播出後一定會有些『聲音』，但這些並非我所能控制。不過很開心劇集出到街，這是台前幕後付出的努力，我自己也放下心頭大石」。朱朱直言不會避開不想看，過去的事情總要放低，都要看看自己當時演出有何不足之處，從而進步。

談到事件發生至今這兩年間的心路歷程，朱朱說：「如果有得給我揀，當然寧願從來沒發生過這件事，因為對我事業有很大影響，但這個世界沒有時光機可回到過去，唯有面對。事件後，我放了一年假給自己叉電，當你入行久了，慢慢會有被吞噬的感覺，工作上很多事情會令你改變，而是你沒有察覺的。當這段時間靜了下來，我在屋企看書、做瑜伽、做運動和跟朋友相處中，慢慢找回了以前的自己。」朱朱自覺是需要有這一年的沉澱去讓自己成長，從錯誤中學習，經一事長一智。

心態重要 脫離網上世界

爆出醜聞後，朱朱當時受盡網民唾罵，所以她選擇暫時脫離網上世界，以免影響情緒，「除了少看留言，我覺得心態最緊要，永遠控制不到別人把口，無謂因不相干的人打幾隻字而不開心，對方有很多事情根本就不清楚，只不過他覺得是這樣便鬧你」。朱朱坦言在最低谷的時候，曾有一刻想過轉行，「雖然很喜歡我的工作，但如果公司不給你機會也沒辦法，始終事情發生了，就要去承擔後果」。慶幸的是朱朱最後獲公司解凍再現幕前，她亦自覺幸運，會好好珍惜這個得來不易的機會，「別人不一定要再給你機會，所以我要更加努力，不能辜負任何幫過我的人」。

行動支持 不講肉麻說話

此外，男朋友謝東閔一直的支持當然也非常重要，朱朱笑言男友不會講肉麻說話，而是行動型，例如會陪她行山做運動。她又坦言事件後令二人的感情更鞏固，「很多事情都是要有經歷的，別人常說有經歷總好過無經歷，共同經歷過一些事情是會令大家都有改變」。雖然兩人感情穩定，但朱朱表示與男友沒有特別去計劃人生大事，「我總覺得計劃趕不上變化，待我們事業上有些成就再算，沒有基礎何來談將來。（有否為大家設下限期？）又沒有，我們很freestyle的。（不排除閃婚？）比較難，他（男友）不是突然有驚喜的人」。朱朱更表示往後會畀心機工作，希望憑努力令觀眾對她改觀。服裝提供：Snidel

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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